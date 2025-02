Huh? Er is alweer een nieuwe kentekenreeks gestart

Net een half jaar na het starten van een nieuwe kentekenreeks mag je alweer een nieuwe reeks gaan spotten, hoe dan?

Het is toch altijd weer leuk voor de kenteken-nerds onder ons (ja, we bestaan): een nieuwe kentekenreeks. Afgelopen juni was het weer raak voor de personenauto’s en startte ‘sidecode 11’. De beginletter G is alweer op is en je kan de eerste auto’s met beginletter H al zien rondrijden als je oplet. Of als je de artikelen van Edvar van Daalen die regelmatig op deze site verschijnen leest. Het gaat dus hard. Maar zo hard dat we alweer aan een nieuwe reeks toe zijn? Hoe kan dat?

Andere reeksen

Oké, zonder lacherig te doen, we hebben het ook gewoon helemaal niet over personenauto-kentekens. En nee, ook niet de kentekens voor kleine bedrijfswagens die met een V beginnen, want daar is ook sinds nog niet belachelijk lang een nieuwe sidecode al volop in gang (gemarkeerd door het geblunder met ‘BBB’). De nieuwe kentekenreeks is gestart voor… vrachtwagens!

Sidecode 9 voor vrachtwagens

Of nou ja, officieel gezegd: zware bedrijfswagens. Op 18 februari is de reeks kentekens van sidecode 7 voor deze klasse uitgeput en is de eerste van de nieuwe reeks uitgegeven. Dat gaat om respectievelijk 99-BZZ-9 van sidecode 7 en BB-001-B van sidecode 9. Grappig genoeg zijn die allebei op een Ford Transit terecht gekomen. Normaliter een lichte bedrijfswagen met V-kenteken, maar het is een verlengde E-Transit en die zijn tegenwoordig te zwaar. Het kenteken dat begint met B voor zware bedrijfswagens is veelal te spotten op vrachtwagens en bussen.

Twee dingen vallen op: ten eerste dat er nu toch wel wordt gekozen voor een soort ‘BBB’, want de eerste duizend kentekens hebben drie B’s. Ach, als ze maar los van elkaar staan is het een vrij indirecte connectie. Ten tweede valt op dat sidecode 8 overgeslagen wordt. Dit is de minst langdurige reeks geweest voor personenauto’s, omdat vrijwel alle combinaties vroeger gebruikt werden voor exportkentekens. Zodoende waren alleen de beginletters K, S, T, X en Z over voor personenauto’s en V voor lichte bedrijfswagens. Voor de zware jongens wordt deze reeks dus volledig geskipt.

Heb je eindelijk eens een reden om op te letten bij het zien van een vrachtwagen, want je wil die nieuwe kentekenreeks wel even gezien hebben. Ja toch? Nee?