AMG geeft niet op: V8 blijft leven – elektrisch én op benzine

Kiest Mercedes-AMG de rode of de blauwe pil?

Start de dramatische muziek maar vast in en laat je interne documentaire stem dit voorlezen:

De wereld verandert, we zijn op weg naar een volledig elektrische toekomst. Veel merken sturen hun dikke motoren naar het museum, het milieu vaart er wel bij. Toch zijn er ook merken die tegen de klippen op nog andere keuzes maken. AMG uit Affalterbach kiest voor een andere route: de V8 gaat níet dood. Sterker nog, er komt een gloednieuwe generatie benzine-V8 én een elektrische tegenhanger die AMG zelf trots de “elektrische V8” noemt.

Er komt dus meer dan een plug-in hybride C63 AMG met viercilinder. Dat stemt ons vrolijk.

Nieuwe benzine-V8 onderweg

Jawel, AMG sleutelt gewoon aan een volgende generatie van hun geliefde achtcilinder. Niet alleen om Amerikanen en Arabieren blij te houden, maar ook omdat er wereldwijd nog markten zijn waar een lekkere V8 gewoon prima verkocht kan worden. Voor veel klanten is een AMG zonder benzine-V8 immers als bier zonder alcohol: het kan, maar je mist toch iets.

Axial flux: de elektrische V8

Aan de andere kant van de werkplaats wordt er net zo hard gewerkt aan een compleet nieuwe axial flux elektromotor. Dat is een licht, compact en bloedsnel stukje techniek dat AMG nu positioneert als hun “elektrische V8”. Waarom? Omdat die motor alles moet bieden waar AMG-klanten voor komen: brute kracht, uithoudingsvermogen en vooral emotie.

Waar de meeste EV’s vooral sprintjes trekken, wil AMG juist het verschil maken met endurance performance. Ze reden gemiddeld 300 km/u gedurende 40.000 km en daarna weer razendsnel opladen met 850 kW, en opnieuw de hel loslaten. Niet één keer vlammen, maar urenlang doorrammen. Dat is de nieuwe maatstaf die AMG wil zetten.

Het geluid: meer dan een speaker

En ja, ook het geluid is een dingetje. Niemand wil in stilte 300 rijden. Daarom huurde AMG niet alleen motorenbouwers, maar ook muzikanten in om een authentiek AMG-geluid te ontwikkelen voor hun EV’s. Niet zomaar kunstmatig gejengel uit een speaker, maar een zorgvuldig opgebouwde soundscape die doet denken aan de V8’s van weleer. Amerikaanse dealers – hardcore V8-fanboys – zouden er zelfs na een testrit met een grote glimlach zijn uitgestapt.

Wij blijven overigens sceptisch. Ik heb persoonlijk nog geen nep-geluid gehoord waar ik week van in de knietjes werd. Anderzijds heb ik jaren Baywatch gekeken, dus niet álles in het leven moet 100% echt zijn.

De AMG GT Concept XX gebruikt de koplampbehuizing als klankkast voor de speaker. Een feit waar ze dan best wel een beetje trots op zijn. Die puntjes geven we de engineers van AMG dan maar.

AMG kiest dus niet. Er komt én een nieuwe benzine-V8 én een elektrische V8. Twee harten, maar één ziel: emotie, performance en beleving. Waar andere merken hun liefhebbers voor het blok zetten (“het is elektrisch of niets”), zegt AMG: jullie krijgen beiden.

Maar KOMT er dan ook weer een C63 MET V8?

Dat is voor jullie een vraag en voor mij ook. Tijdens een rondetafelgesprek met AMG CEO Michael Schiebe en Mercedes Chief Technology Officer, Development & Procurement Markus Schäfer kwam het niet tot die vraag.

Voor jullie mij voor de bus gooien. Dat gesprek vond plaats op het hogesnelheidscircuit van Nardo. Daar had de AMG GT Concept XX net de langeafstandsrecords voor EV’s verpletterd. Natuurlijk stuurden ze de meeste tijd het gesprek behendig weer naar EV’s.

Alleen het feit dat er een nieuwe benzine-V8 komt stemt me vrolijk, na 2026 kunnen we nog lekker van die lawaaimaker genieten. Of zijn jullie al klaar voor een “elektrische” V8?