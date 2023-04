Ford Mustang (S550) 2015-2022 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Ford Mustang (S550). De zesde generatie Mustang.

De Ford Mustang is hét icoon uit de jaren zestig die zijn eigen klasse heeft gecreëerd: de Pony Cars. Lange motorkap, korte achterkant. Eén van de uitleggen voor de naam heeft betrekking op het P-51 Mustang gevechtsvliegtuig dat furore maakte in WO2.

Concurrenten werden de Chevrolet Camaro en de Dodge Challenger, maar die oer-Mustang is toch wel echt de real-deal hoor. Leuk feitje, de auto heette overal Mustang, behalve in Duitsland, daar was de naam eigendom van truckfabrikant Krupp… Daar heette de Ford Mustang tot eind jaren 70 T5… klinkt toch minder stoer.

Paar feitjes nog. De Ford Mustang was in 1964 in Amerika te koop voor nog geen 2.400 dollar. Na drie maanden 100.000 stuks verkocht en na een jaar 418 duizend stuks. Na 18 maanden tikte Ford de 1 miljoen exemplaren aan.

Hij was er als tweedeurs coupé, een driedeurs Fastback en een tweedeurs cabriolet. Instappen kon al in een eenvoudige zescilinder met amper 100 pk en dat liep dan door zover als je portemonnee wilde… als Shelby, helemaal naar je eigen smaak aangekleed. Het succes was meteen enorm.

Maar die jaren zestig Mustang is waar we vandaag niet op inzoomen. We nemen in dit Autoblog Occasion aankoop advies niet de eerste maar de zesde generatie Ford Mustang (S550) onder de loep.

Op zich geen revolutie ten opzichte van zijn voorganger, maar wel voor het eerst een Mustang die wereldwijd in de prijslijst staat. In Nederland met een viercilinder én een door de CO2 taks eigenlijk onverkoopbare 5.0 liter V8. Een minimale facelift in 2018 punt het model weer iets bij met sportievere LED koplampen, een krachtigere V8 en een tientrapsautomaat.

Vóór de zesde generatie was Ford van mening dat de auto niet verfijnd genoeg was voor Europa, maar Ford gaat nu voor wereldauto’s. Dat heeft ons niet alleen de Ford EcoSport uit Zuid-Amerika opgeleverd, maar in 2015 dus ook de Ford Mustang S550 uit Noord-Amerika. Hij stak de plas over in een dichte en een open variant.

De Ford Mustang (S550) occasion staat op zich bekend als redelijk betrouwbaar, maar we lichten er toch een aantal aandachtspunten voor je uit.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Ford Mustang (S550) wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Ford Mustang (S550) problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Allereerst een algemene tip. De Ford Mustang is bij uitstek een auto die wordt geïmporteerd vanuit de Verenigde Staten. Veel van die auto’s gaan als schadeauto de boot op en worden hier weer opgelapt. Bij kleinere en goed gerepareerde schades is dat geen probleem, maar kijk wel wat je over de betreffende auto kan vinden. Vaak kan je op het chassisnummer het veilingkavel van de betreffende auto met schade wel terugvinden.

Carrosserie en interieur

We beginnen met de carrosserie. Het lakwerk is soms ronduit slordig. Loop dat even goed na, de kwaliteitscontrole in de fabriek in Amerika is van een ander niveau dan we hier gewend zijn. Ook de uitlijning van de panelen wil nog wel eens slordig zijn. Panelen die tegen elkaar aan wrijven of juist kieren.

Een krachtige auto, dus ook verstandig om goed te controleren op schade door bijvoorbeeld een ongeval. Til de bodemplaat van de bagageruimte even op en als het kan kijk dan even achter de bekleding. Kijk hoe de carrosserie er daar uit ziet en of je schade aan de achterkant ziet. De auto heeft achterwielaandrijving en niet iedereen beheerst het rijden daarmee even goed.

Check de onderkant en de wielkasten, zeker bij Nederlandse auto’s. Pekel is niet de beste vriend van de Ford Mustang. De anticorrosie behandeling in de fabriek had voor onze maatstaven wel wat grondiger gekund. Check de randen van de motorkap en de wielkasten op beginnende roest. Dit zijn zwakke plekken.

In de markt voor een cabrio? Zet de kap even halverwege omhoog. Staat de kap scheef dan is er waarschijnlijk iets niet helemaal lekker… Zijn de panelen wellicht uit het lood of heeft de auto een tik gehad. Even nader onderzoek is dan verstandig.

Check bij de achterruiten en de deuren of je sporen ziet van water dat in de auto is gelopen. Dit wil nog wel eens voorkomen. Kijk of de ramen goed open en dicht gaan. Water in de deuren zorgen dat dat niet soepel loopt.

Het interieur. Tja, zoals we vaker zien bij Amerikanen niet meteen een premium uitstraling. Schakelaars van zilver geverfd plastic en slijtgevoelige materialen. Vergeet niet dat in de VS de auto nieuw veel minder kost dan hier. Zeker met de CO2 straf die de auto hier van huis uit mee krijgt.

Veel eigenaren zijn online toch wat teleurgesteld over de bouwkwaliteit van het interieur en vroege exemplaren zijn gevoelig voor geratel, gepiep en trillingen in de cockpit. Ben je in de markt voor een vroege Ford Mustang (S550) let daar dan even op. Na de facelift zijn de klachten over rammeltjes allemaal veel minder en voelt de auto ook wat luxer aan.

Onderstel

Het onderstel is Amerikaans afgeveerd. De pk’s die op de achterwielen wordt losgelaten is wat veel voor de vering. Slechte uitlijning af fabriek helpt daar ook niet bij. Check die uitlijning bij de proefrit, het heeft bij de Ford Mustang (S550) bovenmatig veel effect op het weggedrag.

Leg je oor te luisteren bij de achterwiellagers. Die zijn slijtgevoelig en als je die hoort tijdens de proefrit zijn ze aan vervanging toe.

Remmen zijn gewoon goed. Check even of de remblokken niet bovenmatig piepen. Een intensief gebruikte Ford Mustang occasion wil nog wel eens trillingen in het pedaal hebben bij het remmen. De schijven en of de blokken zijn dan vervuild en aan vervanging toe. Even goed uittesten bij de proefrit dus.

Aandrijflijn

De zes versnellingen tellende handbak die in de S550 zit had voorheen een slechte reputatie en wilde nog wel eens de geest geven. Voor de zesde generatie is dit gelukkig veel beter voor elkaar en worden er veel minder klachten gemeld.

De allereerste exemplaren hadden een probleem met de handbak en het starten van de motor door een beschadigde koppelingspedaalschakelaar. Dit zou normaal gesproken vervangen moeten zijn als je nu in de markt bent voor een vroege Ford Mustang (S550) occasion.

Na de facelift in 2018 is de handbak vervangen door een modernere variant met grotere synchroonringen en een dubbele plaatkoppeling. Hier worden nog wel eens problemen gemeld met het afbreken van de aluminium schakelvorken in de derde en vierde versnelling. Al snel na de introductie loste Ford dit euvel op, maar rij je proef in een vroeg 2018 exemplaar controleer dan even of hij soepel schakelt.

Belangrijk bij de handbak is om te kijken of de koppeling niet slipt. Vooral als de vorige eigenaar een prutchauffeur was kan die de koppeling om zeep hebben geholpen. Je voelt het meteen hoor, zeker bij de V8. De koppeling vervangen is een dure klus, die je liever niet voor de kiezen krijgt.

Voor de facelift heeft de Ford Mustang (S550) een zestrapsautomaat. Controleer of de automaat niet bonkt als je van neutraal de auto in drive of reverse zet. De voorste transmissieflens is dan aan vervanging toe.

Luister tijdens je proefrit goed naar trillingen, zoemen en gerommel. Vooral van 40 t/m 100 kilometer per uur. Dat kan wijzen op een ongebalanceerde aandrijfas of versleten wiellagers of banden. Ook luidruchtige differentiëlen worden online gemeld.

Vroege zesde generatie Mustangs hadden af en toe problemen met de oliekoeler. Wanneer deze scheurt loopt er olie naar buiten op de straat of op andere hete onderdelen. Lekken intern kan ook, dan loopt de olie het koelsysteem in en dan stopt ie er mee.

De Ford Mustang (S550) is gevoelig voor tikken van de 5.0 liter V8 motor. Dat hoor je dan voornamelijk bij stationair draaiende motor. Licht tikken heeft als oorzaak losse kabels en hitteschilden, maar vaak is er een geluid aan de onderkant dat klinkt als een typemachine. Het lijkt vaker voor te komen als de olie net ververst is. Officiële verklaring van Ford is dat het geen kwaad kan, ze konden namelijk geen oorzaak vinden. Geen zorgen maken dus.

Elektronica

De elektronica lijkt allemaal redelijk voor elkaar. De instapverlichting in de buitenspiegels wil nog wel eens kapotgaan door vocht en begin 2019 was er een terugroepactie in verband met brandgevaar door de kabelboom van de accu die te dicht langs het uitlaatspruitstuk loopt. Extra isolatie was de oplossing. Even checken of die recall ook netjes is uitgevoerd.

Even de airco testen is natuurlijk een open deur bij een proefrit. Ook verstandig bij de Ford Mustang occasion, want de condensor van de airconditioning geeft nog wel eens problemen bij deze generatie.

Wat we ook online tegenkomen is heaters die in de warmste stand vast blijven zitten. Test dus niet alleen de koeling maar ook de kachel in de hoogste stand. En of die dan vervolgens ook weer af wil koelen.

De buitentemperatuursensor achter de grille wil nog wel eens stuk gaan. Nou én? denk je dan wellicht. Dan weten we de buitentemperatuur niet… Nou als die sensor stuk is werkt ook de airco niet naar behoren, die heeft de input van de sensor ook nodig. Als je airco op een hete dag bijvoorbeeld heel veel hete lucht in de auto pompt kan je airco stuk zijn, maar deze sensor kan ook de boosdoener zijn als die denkt dat het 10 graden buiten is.

Check of het derde remlicht werkt. Doet die het niet, dan doen waarschijnlijk de radio en de achteruitrijcamera het ook niet. Deze zitten allemaal op dezelfde aansluiting. Dat derde remlicht is een makkelijke eerste check of alles werkt.

Het komt nog wel eens voor dat de auto je sleutel niet herkent. Toch kun je dan de auto nog starten. Haal het rubberen matje uit de middelste bekerhouder en leg je de sleutel daar neer. Dan start de auto alsnog. Wel even zo snel mogelijk een nieuwe batterij in de sleutel stoppen.

Motoren

Na de facelift van 2018 is de 5 liter V8 verbetert met plasma gecoate voeringen, hogere compressieverhouding en een hoger toerentallimiet.

Waar de 2.3 je fopt met geluid uit de luidspreker moet de V8 de soundtrack alleen maken. Na de facelift kwam daar bij de GT een klep in de uitlaat bovenop die die soundtrack aardig oppijpt en via het menu in te stellen is. Als je die herrie wil maken, ga dan voor een GT na 2018, of schroef er een after-market uitlaat op, dat kan natuurlijk ook.

De 2.3 Ecoboost kun je ook kennen uit de Ford Focus RS. De eerste exemplaren leveren in de Ford Mustang (S550) 317 pk, na de facelift nog maar 290 pk. Dit om aan internationale emissie-eisen te kunnen voldoen.

De koppakking van de 2.3 EcoBoost kan een probleem zijn. Wordt vaker gemeld. Let dus op een laag niveau van de koelvloeistof, zoete geur en dampen uit de uitlaat. Een ruw stationair lopende motor kan ook een symptoom zijn.

Let op bij het kopen van een Mustang. Er wordt veel aan geknutseld. De auto kan met gemak meer power aan dan de pk’s die hij af fabriek meekrijgt. Zeker de V8. Kijk uit bij de aanschaf als er met 700 of 800 pk geschermd wordt. Goed om te kijken of je erachter kunt komen wie verantwoordelijk is voor de aanpassingen en of het goed gedaan is.

In de VS was er ook een 3.7 liter V6 beschikbaar die je ook wel via grijze import vindt. Ook een 5,2 liter V8 wil nog wel eens opduiken. Hou in je achterhoofd dat dit geen origineel in Nederland gevoerde auto’s zijn. Dan heb je dus ook niet de officiële support en garantie in ons land.

Benzine

2.3 EcoBoost vier-in-lijn 317 pk (na 2018 290 pk)

3.7 V6 304 pk

5.0 V8 421 pk

5.0 V8 GT 421 pk (tot 2018)

5.0 V8 GT 449 pk (vanaf 2018)

5.0 V8 Mach 1 460 pk (vanaf 2021)

Shelby GT350 533 pk

Shelby GT500 771 pk

Aanbod Ford Mustang (S550) occasion op Marktplaats

Op moment van schrijven zijn er zo’n 62 exemplaren van de Ford Mustang (S550) op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de Ford Mustang (S550) variëren van zo’n 30.000 euro tot een 195 duizend euro kostende supercharged Shelby GT500 met 760 pk uit 2020. Voor het totale aanbod van de zesde generatie Ford Mustang (S550) kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

We rijden vandaag in een Ford Mustang (S550) Fastback uit 2017 met de 2.3 EcoBoost motor die we mochten lenen bij Ford Broekhuis in De Bilt.