Dit zijn de gaafste Audi concepts die niet in productie gingen

Audi kon al aankondigen dat de Concept C gewoon in productie gaat, waarmee de auto verder is gekomen dan deze gave concepts.

Afgelopen week (en de komende paar dagen) zijn er voldoende nieuwe auto’s te aanschouwen. Het grootste nieuws, naast de nieuwe BMW iX3, moet wel zijn dat Audi het doek trok van de Concept C. Deze kleine coupé/cabrio staat op veel manieren symbool voor een nieuw Audi. Niet alleen gaat de auto toonaangevend worden voor de nieuwe inslag die Audi heeft gekozen onder een nieuwe designchef, ook wordt het een auto op zich die gewoon in productie gaat. En dat zien we graag.

Audi concepts die níét in productie gingen

Het Duitse merk had namelijk net zo makkelijk kunnen zeggen: top, hier heb je een designpreview, doen we verder niks mee. Om vervolgens de opvolger van de Q2 uit te brengen die als je héél goed kijkt dezelfde achterlichten heeft. Want het zou niet de eerste Audi zijn die helaas voor altijd in het archief verdwijnt: het merk heeft een serie steengoede concepts in hun portfolio waarvan veel waarschijnlijk wel gewerkt zouden hebben. Tijd om die eens door te nemen.

Audi Avus quattro

1991

Audi meent dat de Concept C inspiratie heeft gepakt van meerdere designs, waaronder deze Avus Concept uit 1991. Da’s eigenlijk wel een beetje te makkelijk, want de Avus haalt inspiratie uit iets waar het merk vaker op terug viel. Namelijk de Auto Union ‘Streamliner’ uit de jaren ’30. Dit bijzondere ding speelde slim met de wetten van de natuurkunde om zo een enorm snelle raceauto te worden. De uitgesproken wielkasten op een langgerekte koets zijn makkelijk te herkennen op de Avus. Die is overigens vernoemd naar de Avusring in Berlijn, daarom heet het iconische zesspaaks velgmodel ook ‘Avus’. Aandrijving zou komen van de inmiddels welbekende, maar toen buitenaardse, 6.0 liter W12 met 510 pk.

Audi Rosemeyer

2000

Die racegeschiedenis van de Auto Union-modellen kwam in 2000 nogmaals terug met de bijzondere Rosemeyer. Deze leende het lijnenspel van de bijzondere aluminium koets van de Auto Union Type D, een open wheeler. De grille is herkenbaar overgenomen, terwijl de rest van de carrosserie (de delen die de wielen juist dichtmaken) weer meer lijken op wat we inmiddels kenden van de Audi TT. Onder de kap van de Rosemeyer vond je een 8.0 liter W16: dit was één van de auto’s waarvan VAG bedacht om die ultieme motor te krijgen, voordat de Veyron de enige auto werd waarvan het er ook echt van kwam. De Rosemeyer is overigens vernoemd naar Auto Union-coureur Bernd Rosemeyer.

Audi Nuvolari

2003

Qua Audi concept cars waarvan weinig in productie is gegaan, lijkt de Nuvolari wellicht wat slap. Met een beetje fantasie zie je hier een soort coupéversie van de Audi A4 (B7). Toch blijkt dat een echte Audi A4 coupé die uiteindelijk de A5 werd in 2007, uit heel ander hout gesneden is. En dat maakt het lijnenspel van de Nuvolari, een soort grote TT, toch wel uniek. Bovendien was de Nuvolari één van drie concepts die de richting van Audi zouden aangeven, naast de Le Mans en Pikes Peak. Die gingen in productie als R8 en Q7, maar de Nuvolari bleef achter. Jammer, want voorin zou een 600 pk sterke 5.0 liter V10 te komen liggen.

Audi R8 V12 TDI Le Mans

2008

Over die motor gesproken: die had Audi dus al in huis vanwege de Lamborghini-banden en de concept voor de R8 had al een V10. De productie-R8 leende de 4.2 liter grote FSI V8 van de Audi RS 4 (B7). Een grotere motor stond zeker op de planning, alleen wat het zou worden? Audi experimenteerde met dezelfde motor als waar de R10-raceauto succes mee haalde. Dat was een 5.5 liter grote V12… op diesel. Deze V12 TDI zou 500 pk en 1.000 Nm moeten produceren en dus recht uit de racerij komen. In een gelikte koets nam Audi een vrij productierijp uitziend concept mee naar verschillende autoshows in 2008, met die V12 achterin. Toch werd een productieversie afgeschoten. Deels vanwege geld, maar er gaan ook verhalen rond dat Audi geen transmissie kon vinden die het geweld van de grote diesel aankon op hoge snelheden. De V12 TDI schopte het enkel tot de Audi Q7 in 2009.

Audi Quattro

2010

We kunnen ietwat kort zijn over de Audi Quattro concept, want recent maakte ondergetekende er een mini-special over. Hier in het kort: Audi kwam in 2010 met een kleine coupé op de proppen die een hommage moest worden aan de Audi Sport Quattro. Voorin kwam de 2.5 liter grote TFSI uit de TT RS. Een productieversie leek vrij snel te kunnen komen: alles zag er al kant en klaar uit op dit studiemodel.

Sterker nog: Audi kwam twee maal met een ‘evolutie’ van de Quattro concept die nog meer ruige randjes eraf haalden. Om hem uiteindelijk toch af te schieten. Jammer, Audi durft dus niet alles in productie te nemen.

Audi Nanuk

2013

De Lamborghini Huracán Sterrato en Porsche 911 Dakar mogen dan een vrij unieke invalshoek zijn op de moderne supercar, nieuw is het idee niet. Alleen veel eerdere pogingen kwamen vaak niet verder dan een concept. Neem de Audi Nanuk. Anno 2013 was het wellicht meer een voorbereiding op de nieuwe R8 dan je denkt, maar dan als een soort verhoogde, all-terrain-supercar. De aandrijflijn hoorde daarbij: Audi gebruikte de V10 TDI uit de toenmalige R15 TDI Le Mans. Goed voor 544 pk en 1.000 Nm. Ook al herkennen we toch wat dingen die de nieuwe R8 kreeg in 2015 in de Nanuk: de vormfactor van een verhoogde supercar kwam nooit.

Audi A3 Clubsport quattro

2014

Op papier lijk je niet zo veel ‘gemist’ te hebben wat betreft de Audi A3 Clubsport Concept. Want een snelle A3 Limousine kwam na de facelift gewoon in de vorm van de RS 3 Limousine met die heerlijke vijfcilinder. Toch was dit voor Wörthersee bedoelde speciaaltje wel iets heftiger dan waar RS zich mee heeft bemoeid. Het uiterlijk is nog dikker dan wat we toen kenden van de RS 3: enorm uitgesproken bumpers, koelgaten en uitlaten en een enorme actieve achterspoiler die ook als luchtrem gebruikt kan worden. En toch voorspelde dit concept eveneens dat een hete A3 Limousine eraan zat te komen: ook de Clubsport gebruikt de 2.5 liter grote vijfcilinder. Alleen dan met 525 pk en een sprinttijd van 3,6 seconden naar de 100. Bruut.

Audi TT Sportback

2014

Aan de andere kant van het spectrum van Audi concepts in 2014 vinden we de TT Sportback. We willen de TT niet een onsuccesvolle auto noemen, maar er is een reden dat Audi stopte met de coupé. Echt grote volumes haal je namelijk niet vergeleken met de sedan-modellen bijvoorbeeld. Audi bedacht daar een oplossing voor. Wat nou als je de TT dezelfde behandeling geeft als de A5 Sportback: pak een tweedeurs coupé en maak er een vierdeurs coupé van. Het resultaat is een bijzonder fraai apparaat dat ook niet zo afstandelijk voelt van de coupé als dat het klinkt. Helaas werd het geen productiemodel, want hij zou alleen intern al concurreren met de toen zeer goed verkopende A5 Sportback.

Audi AI:RACE (PB18 e-tron)

2018

Ook al was de Audi R8 nog lang niet aan zijn einde in 2018, het werd wel duidelijk dat het recept van de supercar niet voor eeuwig houdbaar zou zijn. Daarom nam Audi voor Pebble Beach in 2018 (vandaar PB18) een soort futuristische R8-vervanger mee. De AI:RACE, beter bekend als zijn codenaam PB18 dus, zou zelfs gelimiteerd in productie gaan als volledig elektrische supercar met 680 pk. Ergens in 2019 wist de toenmalige CEO Bram Schot te melden dat een productierun van 50 auto’s op de planning stond, maar dat bleek een uit zijn context gerukte sarcastische opmerking te zijn. En dus belandde ook de PB18 in het archief.

Audi RS 6 Avant GTO

2020

Een vergelijkbaar verhaal als met de Audi A3 Clubsport vinden we bij de RS 6 GTO. Je zou namelijk kunnen zeggen dat deze auto gewoon in productie is gegaan als de RS 6 GT. Wat ook wel zo is en zaken als de livery van de Audi 90 IMSA GTO zijn overgenomen, evenals een iets andere carrosserie met dik spoilerwerk. Maar het is tam als je kijkt naar wat het concept voorspelde. Daar wist Audi gewoon een soort moderne versie te maken van de 90 IMSA GTO, inclusief die legendarische turbofan-velgen, extreem brede bodykit, uitlaten in de zijskirts en een volledig raceklaar gemaakt interieur. Ja, Audi’s beslissing slijt meer auto’s. Maar dit is cooler.

Audi S1 e-tron quattro “Hoonitron”

2021

Om even op het topic van retro te blijven: de laatste Audi concept car die benoemd moet worden is de ‘Hoonitron’. Zo noemde Audi de auto die voortkwam uit een samenwerking tussen het merk en Ken Block. Als een speciaal project van Hoonigan ging Block met deze elektrische Audi de straten van Las Vegas onveilig maken, onder het mom ‘Gymkhana’ waar de rallyrijder beroemd dan wel berucht om is geworden. De Hoonitron mag dan hypermodern lijken, het is een regelrechte hommage aan de Audi S1 Sport Quattro. Eind oktober verscheen de video waarin Block de Hoonitron op zijn donder geeft, alvorens de rallyrijder vroeg in 2023 overleed door een ongeluk met een sneeuwscooter. Het is één van de laatste projecten die Block nog heeft meegemaakt, met op meerdere manieren een gaaf resultaat.