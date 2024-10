Er is eindelijk weer een leuke Skoda Fabia!

Dit is eigenlijk de Fabia RS die er van deze generatie niet kwam.

De nieuwste Skoda Fabia is best wel een tof autootje om te zien. Sterker nog: een Polo is gewoon saai vergeleken met de Fabia. Alleen jammer dat er geen hete versie is, als broertje van de Polo GTI. Een Fabia met meer dan 116 pk kun je op dit moment niet krijgen in Nederland.

Skoda komt nu echter alsnog met een gepeperde versie: de Fabia Rally2 Limited Edition. Dit is geen rallyauto, maar gewoon een auto voor de straat. Wel is deze Limited Edition geïnspireerd op de gelijknamige rallyauto, vandaar de naam.

Bij het horen van ‘Limited Edition’ denk je misschien dat de auto alleen een leuk kleurtje heeft, maar nee, dit speciaaltje heeft daadwerkelijk meer power. Deze Fabia beschikt over een 1.5 TSI die 190 pk en 290 Nm aan koppel levert, met behulp van ABT.

Dat is nog niet alles, de Rally2 Limited Edition is tevens 15 millimeter verlaagd en voorzien van OZ Racing-velgen en Michelin PS5-banden. De auto is verder te herkennen aan de kleur Mamba Green (die we normaal alleen op de echte RS-modellen zien), de spoiler en natuurlijk de nodige badges.

Al met al is het best wel een gaaf ding. Dan nu het slechte nieuws: er worden 100 exemplaren van de Rally2 Limited Edition gemaakt en die zijn allemaal voor de Spaanse markt. Dit speciaaltje is namelijk uitgebracht om de verdiensten van Jose Antonio Suarez in het Spaanse rallykampioenschap te vieren.

Het goede nieuws is dat deze Limited Edition vooral bestaat uit aftermarket onderdelen. Als jij dus een Fabia 1.5 TSI importeert (helaas niet verkrijgbaar in Nederland), en die van een ABT-kuurtje, een ander onderstel en OZ-velgen voorziet, heb jij gewoon je eigen Fabia Rally2.