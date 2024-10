Pffff. Net nieuwe CO2-regels nu alweer op de schop.

Het houdt niet op. Niet vanzelf…

Soms vraag je je af of de overheid het expres doet. Zoveel rompslomp en onzinnig extra werk genereren dat de burger het vertrouwen definitief kwijtraakt. Met wat vandaag in de Telegraaf staat, ga je het bijna geloven.

Want wat is er -nu weer- aan de hand? Nou, de net nieuwe CO2-regel die pas sinds 1 juli van dit jaar van kracht wordt, gaat nu alweer op de schop. Ik zweer het je, dit heeft vele tientallen of honderden miljoenen gekost en gaat nu alweer door de plee. Om helemaal gek van te worden.

Net nieuwe CO2-regel nu alweer op de schop

Maar goed, waar hebben we het ook alweer over? Over de verplichte CO2-registratie. Sinds 1 juli moesten alle bedrijven met meer dan honderd werknemers bijhouden hoeveel CO2 die werknemers uitstoten bij hun reizen. Woon-werk verkeer, maar ook de tripjes voor de baas zelf.

Die gegevens worden dan overgedragen aan de overheid. Die er vervolgens niets mee doet, maar dat terzijde. Dit zou moeten bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen van 2030. Maar net 2,5 maand later vindt de nieuwe verantwoordelijke minister het maar onzin en wil hij het systeem eens grondig bekijken en daarna herzien.

En natuurlijk heeft deze minister daar volkomen gelijk in. Het IS een onzinnige wet en het levert welgeteld helemaal niets op. Omdat de overheid namelijk ook niet weet wat ze met de gegevens aanmoeten. En omdat het onnodig veel regeldruk op de schouders van de ondernemers legt. En omdat niemand weet welke sancties een bedrijf krijgt als het de CO2-regels niet naleeft.

Maar de vorige regering had dit toch ook kunnen bedenken? Sterker, ze hadden het MOETEN bedenken. Want zoals je in het al aangehaalde artikel (dit artikel inderdaad) al kon lezen, het leverden die CO2-regels helemaal niets op. Niets!

Behalve extra regeldruk voor de ondernemers. Die soms wel 10% van de tijd kwijt zijn met dit soort onzinnige regels. Goed dat de minister dit aanpakt, alleen is het extreem stom dat dit überhaupt moet gebeuren.

Begrijp me goed, ik ben absoluut geen @jaapiyo die aan de uiterste rechterkant van het politieke spectrum staat en alle overheidsinbreng dientengevolge bij voorbaat al afdoet als ‘woke’ en ‘linkse hobbies’ en weet ik veel wat nog meer, maar dit is toch niet te verteren? Je zou bijna net zo worden als Jaap…

Dat een overheid vooraf al wist dat de CO2-regels onzinniger waren dan Marco Borsato de nieuwste aflevering van Kinderen voor Kinderen te laten presenteren, maar het desondanks toch laat doorgaan? Om het vervolgens voor miljoenen weer te laten stoppen? Ik ken er met me kop nie bij…

Maar goed. Het wordt weer herzien. Ondernemers hebben straks weer gewoon de tijd om te ondernemen. Met hun bedrijfswagens. Oh nee, daarmee mogen ze de stad niet meer in. Of toch wel? Of toch niet? Weet je, het zal allemaal wel…

En doorrrrr!