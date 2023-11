Video: Skoda Kodiaq 2024, de lekkerste Skoda?

Vandaag geven we je een exclusieve blik op de gloednieuwe Skoda Kodiaq 2024. Wouter is wel fan van deze auto, vooral in de opvallende rode kleur die we je vandaag laten zien.

De Skoda Kodiaq heeft altijd al indruk gemaakt met zijn functionaliteit, maar deze versie scherpt het model weer een beetje verder aan. We bespreken de opvallende kenmerken en verbeteringen die deze SUV voor modeljaar 2024 krijgt.