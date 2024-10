Europese autoverkoop wederom in de min, maar niet EV’s

De verkopen van elektrische auto’s zitten toch weer in de plus in de Europa.

De Nederlandse verkoopcijfers van september hebben we al lang behandeld. EV’s verkopen hier nog gewoon als warme broodjes, met een stijging van 20,6%. Maar hoe staan de zaken ervoor als we naar heel Europa kijken? Dat kunnen we jullie nu ook vertellen.

Om maar met de deur in huis te vallen: over de hele linie gaat het vrij slecht. Er zijn wederom minder auto’s verkocht dan vorig jaar, om precies te zijn 6,1% minder. Dat is wel weer iets beter dan in augustus, want toen zaten de verkopen met 18,3% in de min.

De daling van de verkopen zat ‘m vooral in de gewone benzine- en dieselauto’s. Die daalde met respectievelijk 17,9% en 23,5%. Ook plug-in hybrides waren minder in trek dan vorig jaar, met een daling van 22,3%.

Er werden dus gewoon in het algemeen minder auto’s verkocht, maar de verkoop van EV’s nam wél toe. Die zat toch weer 9,8% in de plus. Zo dramatisch gaat het dus ook weer niet met de verkoop van EV’s. Wel zijn er over het hele jaar tot dusver 5,8% minder elektrische auto’s verkocht in Europa.

Als je precies wil weten hoe de zaken ervoor staan bij ons, lees dan nog even ons artikel terug over de verkopen in Nederland in september.

Bron: ACEA