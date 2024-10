Nieuwe BMW 2 Serie Gran Coupé komt de CLA slopen

De vierdeurs coupé van BMW is opgefrist, dit is de nieuwe 2 Serie Gran Coupé.

Werkt dat nieuwe frontje van de 1 Serie beter op de 2 Serie Gran Coupé? Oordeel zelf. Want de Duitse autobouwer heeft het doek getrokken van de nieuwe. Het is de tweede generatie van het 4-deurs model. Daarmee heeft BMW een vervolg gegeven aan deze vierdeurs coupé.

Audi heeft de A3 limo, Mercedes de CLA (binnenkort een nieuwe) en eventueel een A-klasse sedan. Dan kan BMW natuurlijk niet achterblijven met zijn eigen compacte limousine. De eerste generatie 2 Serie GC is inmiddels gedateerd. Deze nieuwe generatie komt de oude aflossen.

Ondanks de naam 2 Serie weet jij inmiddels, denk ik, hoe de vork in de steel zit. De 2 Serie Coupé is een echte volbloed met achterwielaandrijving en puike motoren, waaronder een zes-in-lijn. De 2 Serie GRAN Coupé is een voorwielaandrijver met hooguit een gepeperde viercilinder. De auto staat dan ook op het platform van de 1 Serie.

Na de komst van de nieuwe 1er is het nu de tijd voor de BMW 2 Serie Gran Coupé. Een compleet nieuw uiterlijk. Ja, kom maar door met de Kia-grappen. De achterkant is eveneens nieuw. Eigenlijk zie je alleen nog aan de zijkant enige overeenkomsten met de oude.

Je kijkt naar een 4,5 meter lange auto met een wielbasis van 2,67 meter. De breedte bedraagt 1,8 meter. De nieuwe is 25 mm hoger tot 1,44 meter. Ook noemenswaardig is het feit dat de 2 Serie GC 20 mm is verlengd in vergelijking met de oude. Er zijn twee Uni lakkleuren en zeven metallic lakkleuren. Bij BMW Individual kun je verder shoppen voor specifieke wensen. Net als bij de 1 Serie zijn er 85 M-pakketten om uit te kiezen. Gaan we door naar het echte belangrijke: de motoren.

Motoren

Het begint bij een 220 met een driecilinder en 170 pk. Daarnaast heb je de 220d met 163 pk of de 218d met 150 pk. Topmodel is de M235 xDrive. 300 trappelende paarden staan tot je beschikking, waarmee de auto in 4,9 tel naar de honderd sprint. Alle motoren zijn gekoppeld aan een 7-traps Steptronic-transmissie met dubbele koppeling.

Interieur

Een verhoogde stijfheid van de carrosserie en een nieuw onderstel moeten de nieuwe BMW 2 Serie Gran Coupé tot een beter sturende auto maken. Het interieur is herkenbaar. Geen echt leder meer, alles is vegan spul. Eventueel in combinatie met Alcantara. Afhankelijk van de motorisering heb je tot 430 liter bagageruimte in de GC. De 220 en 220d zijn krapper met 360 liter ruimte.

Prijzen en concurrentie

Vanaf het voorjaar staat de nieuwe BMW 2 Serie Gran Coupé in de showroom. Ondanks de marktintroductie in maart 2025 kan BMW nu al de prijzen bekendmaken. Het begint bij 45.551 euro. Ter vergelijking, een Mercedes CLA begint bij 45.685 euro en een Audi A3 Limousine is er vanaf 39.302 euro.