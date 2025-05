Officieel: BMW Speedtop is een bloedmooie Shooting Brake

En ja, net als zijn voorganger Skytop gaat BMW de Speedtop in productie nemen!

Concorso d’Eleganza Villa d’Este is altijd een mooi feestje voor BMW. Het prestigieuze evenement aan het Comomeer staat altijd garant voor een mooie onthulling van het merk. Soms zelfs meer dan één. Het evenement was namelijk al een perfect decor voor de M2 CS, maar de klapper (die al gelekt was), is nu officieel. Ontmoet de BMW Speedtop.

BMW Speedtop

Net als de auto van vorig jaar een auto die luistert naar een naam eindigend in ’top’. En daar stoppen de raakvlakken met de BMW Skytop van vorig jaar niet. Nu er veel bombarie is rondom de dakloze variant nadat BMW besloot deze te bouwen in oplage van 50 stuks, is de Shooting Brake-variant het volgende deel in de serie. En we kunnen alvast verklappen: ook deze gaat in productie!

M8-basis

Net als de Skytop baseert de Speedtop zich op de BMW M8 Competition (F92), dus krijgt deze de 4.4 liter V8 met 625 pk. Qua voor- en achterkant is de auto zo goed als identiek aan de Skytop, maar dan met andere velgen, een ander kleurtje en natuurlijk die estate-achtige daklijn achter. Het lijkt zelfs nog een extra goedmakertje te zijn voor het feit dat de Touring Coupe Concept van twee jaar terug niet in productie ging, door het idee daarvan en dat van de Skytop in de blender te stoppen.

Interieur

De Speedtop is gelakt in een kleur die BMW Floating Sunstone Maroon noemt. Op het dak vloeit deze kleur langzaam over naar een zilveren kleur. Diezelfde balans tussen licht en een donkerrode tint vindt je in het interieur. Nou komt dit in grote lijnen gewoon één op één uit de M8, maar dan is alles opnieuw bekleed met hoogwaardig leder. Net als een Bugatti Chiron loopt er een verlichtingselement over het hele dak om de twee helften van het interieur te scheiden en voor licht te zorgen. Aan de buitenkant valt dit verlichte middenstuk trouwens ook op als een soort scheiding voor het gedeelte waar de daklijn lager gaat en wordt afgezet door de spoiler.

Kofferruimte

Kijkend naar een rivaal die niet meer bestaat van de BMW Speedtop, de Ferrari GTC4Lusso, is dit type auto uitermate geschikt als 2+2. De shooting brake van BMW doet het ietsje anders. Er zitten geen achterstoelen in de Speedtop. Net als de Skytop, dus. Wel krijg je een bagageruimte, maar gezien de sterk aflopende lijn en de hoge kofferbakvloer is deze niet gigantisch. Wel heb je daaronder nog een opbergvak en past er sowieso een tas in. Daarover gesproken: het lederwerk van de Speedtop is in samenwerking met Schedoni, die ook een op maat gemaakte bagageset ontwierp voor de shooting brake. Oh ja, en da’s een mooie dubbele functie voor waar je normaliter de achterstoelen verwacht: daar passen nog twee Schedoni-tassen. Uiteraard uitgevoerd in dezelfde stof als de bekleding van het interieur.

Productie

Zoals gezegd krijgt deze dichte BMW Skytop ook een gelimiteerde productieoplage, al komen er iets meer exemplaren van de BMW Speedtop. De open versie blijft bij 50 stuks, de Speedtop komt met 70 auto’s sterk. Er is nog nergens een prijs genoemd, maar BMW heeft met de 3.0 CSL al eens bewezen dat gelimiteerde auto’s niet goedkoop zijn. Kijk niet vreemd op als de Sky- en Speedtop richting een getal met zeven cijfers kruipen. Dat is nog even afwachten.