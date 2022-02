Er is iets mis met duizenden Lamborghini Huracáns

Althans, daar gaan we vanuit als er duizenden Lamborghini Huracáns worden teruggeroepen.

Af en toe vraag je je af of terugroepacties ‘echt’ pre ongeluk zijn. In sommige gevallen heeft een auto een ontwerpfout of heeft een toeleverancier liggen slapen. Het is dus zeker niet het geval dat terugroepacties niet terecht zijn. Echter, in sommige gevallen is het wel een beetje toevallig. Met zo’n terugroepactie is er toch een potentiële klant in de showroom.

Nu gaan we Lamborghini zeker niet beschuldigen van een valse terugroepactie, maar het komt wel lekker uit. Wat is er aan de hand? Welnu, de Huracán schijnt namelijk een verschrikkelijke designfout te hebben. En nee, daarmee bedoelen we niet het feit dat onze eigen @wouter er niet rechtop in kan zitten. Het gaat om een heuse productiefout!

Afdekkapje

En die fout moet natuurlijk hersteld worden op kosten van de zaak (die van Lamborghini, uiteraard). Het gaat namelijk om een (en dit is echt waar) een afdekking voor een schroefje. Ja, een schroefje van de koplamp is namelijk níet afgedekt, terwijl dat natuurlijk wel zo moet zijn.

De NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) kwam erachter en stelde het aan de kaak bij de Italiaanse supercarbouwer. Dat afdekplaatje is namelijk een verplicht onderdeel volgens de Amerikaanse veiligheids-waakhond.

Duizenden Lamborghini Huracáns

Met het schroefje kun je namelijk de dimlichten afstellen (link-rechts). In principe is het de bedoeling dat dit alleen in de fabriek (of garage) gebeurt. Nu zou de bestuurder het dus bij kunnen stellen. Met een afdekkapje zal het volgens de NHTSA minder snel gebeuren.

In totaal gaat het om 4.796 exemplaren van de Lamborghini Huracán. Het gaat om exemplaren gebouwd van 30 juli 2014 tot en met 14 mei 2022. Die kunnen op kosten van Lamborghini het juiste afekkapje laten plaatsen bij de lokale Lambo-dealer. Kijk, en dat is dus handig. De Huracan loopt namelijk aan het einde van zijn loopbaan.

Toch handig dat je vlak voor dat moment 4.796 potentiële prospects over de vloer hebt lopen. Kun je ze mooi warm maken voor het nieuwe model dat er ongetwijfeld aan zit te komen.

