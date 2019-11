Dit zijn de tien meest epische tiencilinders

Exotischer dan een V8, bruter dan een V12. Wat wil een mens nog meer?

De tiencilinder is een beetje een vreemde motor. Als je zoveel moeite gaat doen voor en grote motor, waarom creëer je dan niet meteen een V12? Dan heb je meer prestige, meer vermogen, meer koppel en meer manieren. Maar wil je dat wel? Bij de V12 zien we een duidelijke scheiding tussen ‘comfort’-motoren en sportieve motoren. Denk aan de Mercedes V12 enerzijds en de Ferrari V12 anderzijds.

Bij de V10 zie je dat niet. Die is altijd iets rauwer, iets onbehouwen. Maar de motor is absoluut exotischer en meer bijzonder dan een V8. Hoe gaaf en goed een V8 ook is, het blok mist (vaak) wel iets aan finesse en aanzien. Een groot gedeelte van de achtcilinders levert voornamelijk werkpaarden als paardenkrachten. Bij de tiencilinder is dat in de meeste gevallen minder. Na de downsize trend lijkt de tiencilinder met uitsterven te worden bedreigd. Men stapt van twaalfcilinders meteen over naar achtcilinders, al dan niet met elektrische ondersteuning. Een tiencilinder doet daar niet aan. De enige elektrische ondersteuning bij een V10 is de startmotor. Dit zijn 10 epische tiencilinders:

Audi S8 Limousine (D3)

Met de Audi A8 van de D3-generatie had Audi een ‘home-run’ geslagen. Niet alleen was de auto meer dan een match voor de Mercedes-Benz S-Klasse en BMW 7 Serie, de A8 zag er ook nog eens fraaier uit. Nu was dat in het geval van de 7 Serie niet echt moeilijk. De vorige S8 had nog een V8 die ‘er iets meer zin in had’, deze generatie had een heuse 5.2 liter V10 met 450 pk. De Audi S8 kocht je vanwege de epische sound van de motor, die ook nog eens deed denken aan twee Ur-quattro’s die simultaan toeren maken. Qua pure snelheid was het geen hardloper: de W12 was ‘in het echt’ sneller dan de S8. En toch heeft het wat, zo’n keurige en chique A8 met zo’n exotische klinkende motor. Waar de W12 wel érg discreet zijn werk deed, hóórde je de V10 eerder dan dat je de S8 zag.

BMW M5 Touring (E61)

Is de M5 van E60-generatie nu briljant of een niet waar gemaakte belofte? Enerzijds heb je te maken met een niet al te prettige SMG transmissie, een piepkleine brandstoftank, beperkt comfort en beperkt koppel. Aan de andere kant maakt je dat helemaal niets uit als je dwars driftend alle rotondes in Almere Hout verkend. Als Touring wordt het een nog lastiger verhaal en daardoor briljanter. Ze zijn notoir onbetrouwbaar en extreem prijzig in onderhoud, dus een goedkope M5 zal uiteindelijk veel geld kosten. Maar als je een V10 kiest, dan zijn kosten niet jouw ding. Zoiets als de E61 M5 Touring zal er nooit meer komen. Er komt nooit meer een BMW M met atmosferische motor en een M5 Touring lijkt onwaarschijnlijk.

Dodge Viper GTS-R GT2 Championship Edition (SR-II)

De Dodge Viper kun je eenvoudig afkraken. Goedkope plastics, Amerikaanse afwerking en weinig verfijning. Dat doet een Ferrari of Lamborghini beter. Ja, dat klopt. Maar de Viper voelt niet alleen goedkoop aan, hij is het ook. Sterker nog, voor het geld van een vergelijkbare Ferrari had je drie Vipers. Daarbij is de Viper een typisch geval enorm ruwe bolster – blanke pit. Het zijn meer klassieke raceauto’s dan je zou denken. De eenvoudige lay-out, gunstige gewichtsverhouding (en verdeling) plus briljant koppel en vermogensopbouw van de V10 zorgde ervoor dat de Viper in de jaren ’90 de GT-klassen in de lange-afstandsracerij domineerde.

Lamborghini Huracan EVO (LB724)

We klagen er veel over dat er geen gave auto’s meer verkocht worden. Ondanks dat Volkswagen aan het roer staat bij Lamborghini en de Huracan EVO voorzien is van vierwielaandrijving, rijdt dit echt even iets anders als een Golf GTI. Vergeet niet dat de V10 goed is voor 640 pk, meer vermogen dan McLaren F1 kon leveren, bijvoorbeeld. En de Huracan heeft slechts 5.2 liter tot zijn beschikking. Nog knapper is dat deze motor zonder turbo’s, 48V-ondersteuning of hybride assistentie door alle emissie eisen komt. Alleen al voor het homologeren van deze motor verdient Lamborghini een pluim.

Lexus LF-A

Misschien wel de mooiste motor ooit gebouwd. Het is een waar kunststukje, waar Toyota jaren over heeft gedaan om hem af te krijgen. Om vervolgens weer opnieuw te beginnen. De LF-A kent vele hoogtepunten. Het koolstofvezel chassis, het bijzondere uiterlijk en natuurlijk die bijzondere V10. Het is niet de krachtigste V10 aller tijden, maar wel een van de meest spectaculaire. Deze motor klimt zó snel in de toeren, dat je er van schrikt. In principe is elk aspect van de Lexus LF-A om van te watertanden, maar die motor verdient een plaatsje in het Louvre. Er zijn Stradivariussen en Steinway’s die minder verfijnd in elkaar geschroefd zijn deze de V10 uit deze Lexus.

Dodge RAM SRT-10

Eigenlijk zou dit niet moeten kunnen. Deze auto is een briljant antwoord op een krankzinnige vraag die werkelijk niemand gesteld heeft. Toch moeten we er blij mee zijn. Eigenlijk is het niet eens zo’n heel vreemde creatie. De V10 komt oorspronkelijk ook uit de RAM en was bedoeld als topmotorisering. De RAM SRT-10 kwam er in twee smaakjes: een korte RAM met handbak en een lange dubbel-cabine met automaat. De eerste is het meest spectaculair, de tweede is het meest ‘bruikbaar’. Het is een compleet onzinnige auto, maar het zijn vaak de meest onzinnige auto’s die de grootste grijns op je gezicht weten te produceren. Alsof je op een wild paard zit wat jij mag temmen.

Fisker Latigo CS

BMW had de goede smaak om de teruggekeerde BMW 6 Serie ook als M6 terug te laten komen. Ondanks het feit dat er nog best veel van verkocht zijn, is het een ware exoot qua techniek. Achterwielaandrijving, een atmosferische tiencilinder, een sequentiële versnellingsbak. Vergeet ook niet dat de M6 aanzienlijk lichter was dan de M5. Dat exotische aspect wordt nog weleens over het hoofd gezien. Als je de exotische techniek wilde combineren met een exotisch uiterlijk, was de Fisker Latigo CS de beste optie. Ze zijn. gebouwd op basis van de ‘gewone’ 6 Serie met V8 en dus de M6. Als je echt indruk wilt maken op de volgende Cars & Coffee, neem dan deze mee.

Porsche Carrera GT (980)

De Carrera GT heeft net als de LF-A een hoogtoerige V10. Dat niet alleen, de auto heeft het zelfde ‘nerderige’ karakter. Elk normaal rijk mens zou een Ferrari, Lamborghini of Bugatti kiezen. Het is een auto die autoliefhebbers kiezen. De Carrera GT is het resultaat van een Le Mans project dat het niet gered heeft. Het werd uiteindelijk een van de meest indrukwekkende straatauto’s aller tijden. Misschien wel specialer dan de McLaren F1, ook zo’n auto die alleen met autosport in het achterhoofd ontwikkeld is en het drama overlaat aan de epische motor, niet het uiterlijk. De Carrera GT is de boeken ingegaan als zo ongeveer de laatste échte ruige en moeilijk te temmen supercar.

Volkswagen Phaeton 5.0 TDI

De langzaamste uit het rijtje is deze, alhoewel: als het aankomt op automobiel touwtrekken ben je goed bediend met dit monster. De Phaeton was het huzarenstukje van Volkswagen. Als ze bij Mercedes-Benz Volkswagen-concurrenten gaan bouwen, kan Volkswagen Mercedes-concurrenten maken, was de gedachte. Een misvatting. Mensen zijn wel geïnteresseerd in een kleiner model met een prestigieuze badge, maar voelen weinig voor een peperdure auto met eenvoudige badge. De 5.0 motor was voornamelijk erg krachtig en exotisch. Qua betrouwbaarheid zijn ze helaas niet al te best en 750 Nm is tegenwoordig ook goed mogelijk met een V6 of PHEV. Maar zo machtig als een V10 TDI wordt het nooit meer.

Bristol Fighter

Veel excentrieker en aristocratischer dan een Bristol wordt het niet. Er zijn tijden geweest dat Bristol op zijn minst een concurrent voor Bentley en Rolls-Royce was, maar dan specialer en eigenwijzer. Een extreem dure Saab, zeker gezien de vele verwijzingen naar de gevechtsvliegtuigen. De naam van deze Bristol komt er zelfs vandaan. De Fighter was uitgerust met een V10 uit de Dodge Viper, niet zo vreemd, Bristol maakte wel vaker gebruik van Chrysler motoren. De V10 werd voorzien van manieren en extra vermogen. Het ziet er uit als goedkope SLS-kloon, maar als je echt een statement wilt maken voor jezelf, koop een Fighter. Wel moet je goed zoeken, want er zijn slechts een handjevol van gebouwd.

BONUS: Italdesign Cala

Al in de jaren ’90 waren er plannen voor een model onder de Diablo. De zogenaamde baby-lambo. Het idee was dat deze goedkoper was om te produceren én dat de markt veel groter was. Giugiaro ging bezig aan de slag en kwam met de Cala. In principe doen we geen studiemodellen of concepts in deze lijstjes, maar de Cala was zo goed als klaar. Daarbij had de auto een échte Lamborghini-motor. Waar de Gallardo/Huracan V10 eigenlijk een 4.2 V8 plus twee cilinders is (die Audi V8 is eigenlijk weer twee Golf GTI blokken). De Cala had een 5.0 V10, wat in feite de Bizarrini V12 uit de Diablo was, minus twee cilinders.