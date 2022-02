‘Hamilton zou laatste worden in een Haas’

Hoppatee, dat zijn de betere rake woorden. Volgens Gasly zou Hamilton laatste worden in een andere auto dan zijn Mercedes.

Lewis Hamilton is natuurlijk de grootste Formule 1-coureur aller tijden als je kijkt naar het aantal pole posities, race-overwinningen, ronden aan de leiding en het totale aantal punten. Alleen het aantal kampioenschappen moet de Brit nog delen met die andere grootheid, Michael Schumacher.

Maar net als bij Schumacher kun je spreken van een uiterst dominante auto. In het geval van Schumacher was de Ferrari extreem goed van 2000 tot 2004. De eerlijkheid gebeid wel te zeggen dat Schumacher in de jaren ervoor met een duidelijk langzamere auto alsnog goed mee kon doen om de wereldtitel.

Anders

Bij Hamilton ligt het iets anders. Hij won bijna in zijn eerste seizoen de titel, om ‘m een jaar later alsnog te winnen. McLaren was toen overigens nog een zeer goed team. Daarna deed Hamilton het goed, met af en toe een exceptioneel piekmoment.

Pas sinds Mercedes de V6 turbomotoren gebruikt, is het gat met de rest enorm en kon Hamilton de overwinningen en titels aan elkaar rijgen.

Hamilton zou laatste worden

Volgens Pierre Gasly is dat ook het geval. De Franse coureur is natuurlijk een klein beetje getekend, want hij is een AlphaTauri-coureur en behoort dus tot de Red Bull-familie. Maar in gesprek met Mashup laat dat het voornamelijk de auto is en niet Lewis Hamilton.

‘Helaas, in onze sport maakt de auto het meeste verschil qua eindresultaat. Ook al is Lewis Hamilton de beste coureur in de historie van de sport, in een Williams of Haas zou Lewis achteraan eindigen. Het is niet eens dat hij derde of vijfde zou eindigen, maar gewoon op P16 of P18. Pierre Gasly, zegt even waar het op staat.

Ouch! Rake woorden. Nu valt er op zich weinig tegenin te brengen. Wel kun je zeggen dat hij ten opzichte van zijn teamgenoot goed en constant heeft gepresteerd. Maar laten we eerlijk zijn: Bottas was nooit echt een geduchte concurrent voor Hamilton en werd met gemak tweede.

Wat denk jij? Hoe goed is Lewis Hamilton nu werkelijk? Is het de grootste legende in de sport? Of is het gewoon een heel goede coureur in een exceptionele auto? Laat je ongezouten mening horen in de comments!