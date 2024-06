Er klopt iets niet aan deze Mercedes S-Klasse

En nee, het is niet de uitvoering. Het is de hele Mercedes S-Klasse.

Je auto verfraaien kan op vele manieren. En als je het een beetje ‘OEM plus’ houdt kan het best tof worden. Je kan ook vrij ver gaan, maar er is altijd markt voor. Een goed voorbeeld daarvan is een tuningzaak in Turkije.

Tuning Garage

De zaak, die zich Tuning Garage op Instagram noemt, lijkt vooral goed te zijn in het ietsje meer op maat maken van luxueuze auto’s. Zo zien we redelijk bekende luxeauto’s als Range Rovers en Urussen met nieuwe bekleding en exterieurdetails. Waar het ietsje bizarder wordt is het volledig aanpassen van auto’s om nieuwer te lijken dan ze zijn.

Bovenstaande Porsche Panamera bijvoorbeeld. Het ongetrainde oog zou zeggen dat het de versie is die van 2016 tot 2024 gebouwd werd, de ‘971’. Het is echter een aangepaste faceliftversie van de eerste generatie, de ‘970’. Middels nieuwe lampen, nieuwe bumpers en een aangepast interieur is de oude Panamera moderner gemaakt.

En je kan hetzelfde trucje uithalen met de Porsche Cayenne. Een generatie ‘958’ is voorzien van alle onderdelen om hem uit de dossen als de nieuwe Cayenne. Zelfs de achterkant, waar de bijzonder gevormde achterlichten van de 958 vervangen zijn door de eenvoudigere lichtbalk van de nieuwere generatie. Als je goed kijkt zie je dat de vorm opgevuld is met zwartgelakt plaatwerk, maar dan moet je wel goed kijken.

Een trend die we bemerken, zoals bij deze BMW 730Ld, is dat het vooral makkelijk lijkt te zijn omdat auto’s tegenwoordig een ietwat voorzichtige evolutie zijn van hun voorgangers. Een BMW 7 Serie F02 lijkt en profil al een hoop op de nieuwere G12. De echte kenner zal qua proporties en details als deurgrepen vaak al nattigheid voelen, maar de leek ziet zo een veel deftigere nieuwe 7 Serie. En, we zeggen het voorzichtig, uiterlijk vertoon is belangrijk in Turkije. Dus dat hier markt voor is, verbaast ons niks.

Het aantal voorbeelden, zoals de Mercedes S-Klasse in de headerafbeelding, is eindeloos. Wat op zich wel grappig is: al zou je qua styling en technologie zeggen dat de S-Klasse van de W/V222-generatie hagelnieuw is: de basis is dezelfde als de 221. Dat het past is dus logisch.

En je kan bij Tuning Garage niet alleen modellen ‘faceliften’, ook dik maken met een OEM-look. Zo bouwden ze ook deze BMW 4 Serie (G22) om naar een M4 (G82). Overigens lijkt het allemaal enkel uiterlijk vertoon te zijn en ligt er voorin deze ‘M4’ dus de aandrijflijn van een 420i.

Onze favoriet? Deze Mercedes Vito Tourer. Dit personenbusje begon als een zeer basaal uitgevoerde Vito, zonder LED-lampen of zelfs meegespoten bumpers. De Turkse tuner maakte hier een ‘Maybach’-busje van, waardoor je nauwelijks gelooft dat dezelfde bus schuil gaat onder het nieuwe koetswerk. Maar als we het goed zien, is er behalve een CarPlay-headunit niks veranderd aan het interieur, dus krijg je drie zitrijen met stoffen stoelen en een plastic dashboard.

Kortom: niet alleen voor tandenfacings en nieuw haar kun je naar Turkije, ook als je een oude frikandel van een auto wil omtoveren tot een veel nieuwer model. Als ondergetekende binnenkort ineens een rode Golf 7 koopt moet je misschien even wat onderzoek doen.