Autoblog Spot van de Week: Porsche 992 Dakar

Er is inmiddels een 992.2, maar dat maakt de 992.1 Dakar niet minder cool!

De vernieuwde 911 is recentelijk verschenen, dus we kunnen weer rekenen op een hele reeks aan nieuwe onthullingen. Een variant die we hoogstwaarschijnlijk NIET terug gaan zien bij de 992.2 is de Dakar. Dit zal dus een zeldzame verschijning blijven in het straatbeeld.

We hebben best veel saaie grijze exemplaren voorbij zien komen, maar spotter @porsche9114gts kwam er eentje tegen in de introductiekleuren. Oftewel: met de Rothmans-livery. Zo’n livery is eigenlijk een must, want daarmee is de 911 Dakar pas echt cool.

Je kon kiezen voor meerdere liveries op je Dakar, maar de Rothmans-livery is wel de meest legendarische. Zowel de 953 als de 959 maakten met deze bestickering furore tijdens de Dakar-rally. Dan weet je trouwens ook meteen waar het getal op de zijkant voor staat: de 953 was de voorganger van de 959 Dakar. Deze auto won in 1984 de fameuze rally.

De reden dat er geen Rothmans op de 992 Dakar staat, maar Roughroads is dat tabaksreclame een beetje gevoelig ligt vandaag de dag. Alhoewel je het eigenlijk geen reclame meer kan noemen, omdat Rothmans al 25 jaar failliet is.

Of er nu Rothmans op staat of niet, dit is gewoon een van de gaafste 911’s van de laatste jaren. En met een oplage van 2.500 stuks (voor 911-begrippen is dat weinig) is het ook een zeldzame verschijning.

Genoeg reden om deze spot te verkiezen tot Spot van de Week. Spotter @porsche9114gts krijgt daarom een mooie Autoblog-pet of -must naar keuze thuisgestuurd. Overigens komt deze spot net als de vorige Spot van de Week uit Oisterwijk, dus het gaat lekker daar. Toevallig was dat eveneens een auto met een rally-thema.

