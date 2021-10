Fiat Ullysse keert terug, nu ook elektrisch

Eindelijk met zijn alleen in een fluisterstille bus!!

Er gaat ooit een tijd komen dat we allemaal dezelfde auto zullen rijden. Simpelweg omdat alle auto’s hetzelfde zullen zijn. Kijk maar om je heen: ondanks dat auto’s er anders uit kunnen zien en een afwijkend logo hebben, zijn ze technisch identiek.

Maar ze zullen visueel gezien ook meer op elkaar gaan lijken. Nu is dat niet iets dat we alleen nu denken. Ook in de jaren ’90 dachten we zo bij het Eurovans-project. Het Eurovans project was een samenwerking tussen PSA en Fiat Auto. Het idee was namelijk om zo gezamenlijk een concurrent te hebben voor de Renault Espace.

Fiat Ulysse keert terug

Er waren vier exponenten van de Eurovans: Peugeot 806, Citroën Evasion, Lancia Zeta en Fiat Ulysse. Die Eurovans waren dan op hun beurt weer technisch gelieerd aan de Sevel Nord-bedrijfswagens. Je weet wel, de Citroen Jumpy, Peugeot Export en Fiat Scudo. Nu komt het mooie, de Fiat Ullysse keer terug! Dat niet alleen, ook de Fiat Scudo maakt een rentree!

Hoe dat zit, is eigenlijk heel erg logisch. Fiat heeft namelijk even een uitstapje gemaakt met hun midden-segment bedrijfswagens. De Scudo werd namelijk opgevolgd door de Talento in 2016. Dat was in feite een Opel Vivaro/Renault Trafic. Die is uit het gamma gehaald in 2020.

Stellantis

Fiat is nu onderdeel van Stellantis, dus mag het merk gebruik maken van de techniek. Dat is nog ruim omschreven. In principe mag Fiat namelijk zijn logo plakken op een bekende bus, die we inmiddels kennen onder de volgende auto’s:

Citroen Dispatch

Citroen Jumpy

Citroen SpaceTourer

Fiat Ulysse

Fiat Professional Scudo

Opel Vivaro

Opel Zafira Life

Peugeot Dispatch

Peugeot Expert

Peugeot Traveller

Peugeot Expert Traveller

Toyota ProAce

Vauxhall Vivaro

Ondanks de diverse merk- en typenamen zijn het dus allemaal dezelfde auto’s. De auto’s worden volgend jaar verwacht. Er komen uiteraard ook elektrische versies aan.