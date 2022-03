Steeds meer mensen tanken zonder te betalen

De auto volgooien en doodgewoon wegrijden in plaats van netjes afrekenen in de shop. Het komt steeds vaker voor dat mensen tanken zonder te betalen.

De hoge brandstofprijzen zijn een pijn in de portemonnee. Blijkbaar zien sommigen het als een vrijbrief om dan maar helemaal niet meer te betalen. De stichting SODA (ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling) merkt op dat het aantal wanbetalers aan de pomp, net als het aantal aangiftes bij de politie, toeneemt de laatste tijd. Daarover bericht de NOS.

Tanken zonder te betalen

In het begin van dit jaar waren er ongeveer 300 automobilisten per week die gingen tanken met de auto en vervolgens wegrijden zonder te betalen. Dat aantal is nu gestegen naar 350 tot 370 automobilisten per week. De SODA denkt dat mensen het uit pure wanhoop doen omdat ze de tank niet meer kunnen betalen. Uiteindelijk komen de consequenties toch wel. Een tankstation is uitgerust met tal van camera’s om wanbetaler, auto en kenteken goed in beeld te hebben. Een ander veelgebruikte smoes om onschuldig voor te komen is wel de winkel inlopen om te betalen, maar net doen of je niet genoeg geld hebt. En vervolgens de belofte maken aan de kassamedewerker dat je later terugkomt.

Boete

Het klopt dat de boete voor het tanken zonder te betalen in sommige gevallen lager is dan een volle tank brandstof. Het boetebedrag staat op 131 euro, terwijl een volle tank in een auto met een grote inhoud soms al 150 euro of meer kost. Het is echter niet zo dat de boete je tankbeurt vervangt. Wanneer je tegen de lamp loopt moet je de boete betalen plus het openstaande bedrag van de tankbeurt. Een eventuele schadevergoeding van het tankstation kan het totaal te betalen bedrag nog groter maken.