Nieuwe V12 Vantage laat angstaanjagende neus zien

Deze Aston Martin is eerder een Batmobile dan een Bond-mobile.

Zo’n 15 jaar geleden was de line-up van Aston Martin vrij overzichtelijk: je had de DB9 en DBS met V12 en de V8 Vantage met, inderdaad een V8. Aston Martin kreeg echter een lumineuze ingeving: wat als we de V12 van de DBS in de Vantage proppen? De V12 Vantage was geboren.

Kan zoiets vandaag de dag nog steeds? Jazeker, Aston Martin gaat met de nieuwe Vantage gewoon het kunstje herhalen. Dat hebben ze zelf nog niet bevestigd, maar de spyshots verraden wat Aston Martin in de pijplijn heeft zitten.

We schreven al eerder over de nieuwe V12 Vantage, maar nu hebben we verse spyshots. Spotter @wolfssjrd was aanwezig bij de ‘Ring en wist daar de nieuwe Aston te snappen. Op de foto’s zien we duidelijk dat Aston Martin extra koelsleuven op de motorkap probeert te verhullen. Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen: er huist een groter blok onder de motorkap.

Het is niet moeilijk te raden welk blok dit zal zijn. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de 5,2 liter V12 die in de DB11 en DBS te vinden is. In de DBS levert deze maar liefst 725 pk, dankzij twee turbo’s. Mocht je nog twijfelen of er inderdaad een V12 in deze Vantage ligt: luister dan even naar het geluid in de onderstaande video.

De sleuven in de motorkap waren bij de vorige V12 Vantage het belangrijkste uiterlijke verschil, maar de nieuwe wordt meer onderscheidend. De Vantage krijgt ook een (nog) grotere muil, extra luchtinlaten aan weerszijden van de grille en bredere wielkasten. Aan de achterkant zien we nu twee centrale uitlaten, in plaats van de twee lullige pijpjes aan weerszijden.

Het is in ieder geval alvast duidelijk dat de nieuwe V12 Vantage een imponerend uiterlijk krijgt. Met een V12 onder de motorkap zal dit waarschijnlijk niet het enige vlak zijn waarop de auto indruk zal maken. Wanneer we de V12 Vantage precies kunnen verwachten, weten we nog niet. We wachten in spanning af.

Foto’s: @wolfssjrd via Autojunk