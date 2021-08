Lezersvraag: wat was jouw grootste fout op autogebied?

Iedereen maakt fouten. Ook op autogebied. Wij zijn dus benieuwd naar de grootste fout die jij hebt gemaakt op autogebied. En dat kan alles zijn! Dus, geef maar gauw antwoord op deze lezersvraag!

Fouten maken. Niets is ons vreemd, ook bij Autoblog. Ja, je zou het wellicht niet denken, maar zelfs wij maken fouten. Niet vaak, maar we maken ze wel. Zelfs op autogebied.

Denk bijvoorbeeld aan diesel tanken in een benzine-auto. Of een leuk verlagingssetje monteren waarna de vullingen uit je kiezen trilden. Of een ‘ZO GOED ALS NIEUW BMW VERKEERD IN GOEDE STAAT’ voor 950 Euro. En die dan gewoon kopen. Ik zeg niet dat wij ter redactie ál deze fouten hebben gemaakt, maar het had gekund.

Die BMW heb ik dus gekocht…

Een van bovengenoemde fouten heb ik dus wel degelijk zelf gemaakt. Ik was 26 en werkte in die tijd voor Endemol. Je weet wel, waar ze die ‘goede’ tv-programma’s maakten. Iemand moest het doen en ik voelde me daartoe geroepen, zeg ik ter verdediging.

Een voordeel van bij dat bedrijf werken, was dat je als producer tijdens je programma de beschikking had over een productie-auto. In mijn geval een Opel Astra 1.6 TwinPort stationwagen. Overigens weet ik nog steeds niet waar dat TwinPort nou voor staat, maar dat terzijde.

Geen heel spannende auto, maar nieuw, gratis en met tankpas. En oh ja, ik mocht hem ook privé gebruiken zonder bijtelling en ander gedoe. Niks mis mee.

Nadelen voor werken bij Endemol waren er ook. Bijvoorbeeld dat je op projectbasis werkte en je dus zomaar na een maand of 5 zonder werk kon komen te zitten. En zonder werk betekende ook direct zonder auto. Waarvan akte.

Ik moest dus wat ‘nieuws’. Liefst goedkoop

Zonder auto zitten was niks voor mij. Ik woonde in Loosdrecht en dat is best een leuk dorp, alleen heb je daar echt een auto nodig als je nog wat van het leven mee wil maken. Dus ik moest iets anders. Maar wel wat leuks, dat hoort erbij als petrolhead.

Afijn, ik opende Marktplaats -dat had je toen ook al- en zocht naar BMW+6-cilinder+goedkoop. En ja hoor, ik vond er direct 1. Een echte E30 320i Touring. Zwart en de advertentie zei het echt, ‘DE AUTO VERKEERD IN GOEDE STAAT’.

De spelfout hoorde nou eenmaal bij advertenties voor auto’s dacht ik, dus ik ging direct op pad.

De BMW was goedkoop. Dat zeer zeker.

Maar verder… Ik had het natuurlijk kunnen weten, want het was een barrel. Alles was er fout aan. Maar de liefde voor het geluid van de ‘straight six’ overwon alles en het proefritje was eigenlijk ook best prima. Vond ik toen. Dankzij die verdraaide oogkleppen die ik ophad.

Dus ik rekende 950 euro af en toog zo trots als een pauw naar huis met mijn dikke vette Bimmer. Niks aan de hand, zou je denken.

Dat had ik helemaal mis

Die avond was ik ermee naar het altijd bruisende Loenen aan de Vecht gereden, alwaar ik met een paar vrienden (en @fmgarcia was er ook) had afgesproken om wat te drinken in een van de twee kroegen daar. Nog altijd trots liet ik hen mijn aanwinst zien en met de woorden: ‘moet je die motor horen’ draaide ik de sleutel om.

Je raadt het al, behalve een hoestende startmotor gebeurde er verder niets. Maar ook echt helemaal niets. Met een gekrenkt ego en een illusie armer belde ik de Wegenwacht. Waar ik nog geen lid van was. En je weet dat je dan de hoofdprijs betaalt.

De man van de ANWB kwam en schudde meewarig zijn hoofd. Dat wordt helemaal niks meer. De auto is uiteindelijk naar een garage gesleept en daar bleek dat het oprecht de grootste fout was die ik ooit had kunnen maken. Op autogebied dan, over andere fouten kan ik wel een paar boeken vol schrijven…

Volgens mij was alleen het linker ventieldopje nog goed, de rest was helemaal bagger. Uiteindelijk heb ik nog 100 euro voor het wrak gekregen, maar dat was al minder dan mijn net aangeschafte lidmaatschap van de ANWB. Ik heb er uiteindelijk net geen 38 kilometer mee gereden, toen was het kreng al dood. Met recht een enorme fout op automobiel gebied.

Vertel ons jouw fout in deze lezersvraag

Ik sta ongetwijfeld niet alleen met zulke verhalen. En ik denk altijd maar zo, gedeelde smart is halve smart. Want al is dit verhaal al 18 jaar oud, ik baal er nog steeds van.

Dus, help mij -en wellicht jezelf- uit deze misère en deel jouw grootste fout op automobiel gebied met ons. En dat hoeft dus geen slechte aankoop te zijn hè? Het mag alles zijn dat achteraf niet zo’n slimme zet bleek!

We lezen je reactie graag! Dat doet ons goed!