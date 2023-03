Er komt zowaar een auto van Lancia aan!

Weg met computermuis-achtige concepts: Lancia gaat een auto presenteren. Ja, echt!

Lancia. Een automerk dat weinig uitleg nodig heeft voor de petrolhead. Rallysuccessen, sportief DNA, Italiaanse emozione en vele dappere pogingen om het merk levend te houden. Zelfs toen er bijna niks meer over was van Lancia behalve de Ypsilon, heeft FCA (nu Stellantis) nooit geclaimd dat het merk dood is. Want het merk is niet dood en dat gaan ze wederom bewijzen.

Stuiptrekkingen

Eerste stuiptrekkingen kregen we november vorig jaar al te zien. Dat was eigenlijk een soort halfbakken excuus om te laten zien: we zijn écht niet dood! Want de enige dingen die er concreet te zien was waren minimaal. Een nieuw logo:

En een concept. We gebruiken expres het woord auto niet, want dat was het niet. Wij krijgen er nog het meest het gevoel van de Apple Magic Mouse bij. Het ding zweeft ook op de bijgeleverde foto’s, eh, renders. Lancia presenteerde iets om iets te kunnen presenteren, maar dit klinkt alsof een echte productieauto nog verre toekomstmuziek is.

Eindelijk een auto!

Welnu, er komt een auto van Lancia. Tenminste, een productieauto nog steeds niet. Maar de Pu+Ra Concept gaat van computermuis naar concept car en wel vanaf 15 april. Dan komt er een groot Lancia-evenement waarin onder meer een concept car getoond gaat worden die de designrichting van Lancia aan moet geven. De eerste teaser laat wat Stratos-elementen zien en dat doet ons deugd.

Plannen

Helaas wordt het (nog) niet concreter dan dat, maar goed, iets met vier wielen is al een hele stap voor Lancia. Wel gaat Lancia laten zien dat ze onder nieuw management een compleet nieuw merk kunnen worden. Het merk gaat tijdens het evenement op 15 april ook hun toekomstplannen van de komende 10 jaar laten zien. Ook dat wordt niet concreter dan die informatie, maar verwacht een hoop elektrisch- en/of hybridenieuws en een hoop reeds bekende Stellantis-platforms waar een Lancia-sausje overheen wordt gegoten. Net als Alfa Romeo dus, Lancia wordt dan ook door insiders al een soort ‘DS uit Italië’ genoemd.

Kortom: een auto van Lancia! Dat maakt ons toch enthousiast. Houd 15 april dus goed in de gaten.