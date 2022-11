Dit is de inspiratie voor Lancia om te overleven

Ze hebben een Greatest Hits-album gemaakt! Dit om inspiratie op te doen voor de nieuwe generatie Lancia-modellen.

Als er een merk de moeite waard is om nieuw leven in te blazen, dan is het Lancia wel. Dat Italiaanse merk is nu op sterven na dood. In Nederland kun je al langere tijd geen nieuwe Lancia meer kopen en toen dat nog wel kon, waren het gek genoeg voornamelijke omgekatte Chryslers.

Zo kreeg de Sebring een iets andere neus en de naam ‘Flavia’ en de 300 een andere snoet plus de naam Thema. En dat was nog genereus! Bij de Lancia Grand Voyager werd de naam niet eens aangepast.

De grootste vijand van Lancia is dus eigenlijk Lancia zelf. Het merk heeft absolute drollen gemakt in het verleden. In de jaren ’80 waren de meeste modellen geplaagd doordat ze extreem onbetrouwbaar waren in de jaren ’90 zó ingetogen gelijnd, dat niemand ze opviel. Anonieme luxe scoort ook niet. Na het millennium was Lancia op het goede pad met chique retro-luxe in de vorm van de Lybra, Thesis de nieuwe Delta, maar toen was het leed eigenlijk al geschied.

Inspiratie voor nieuwe Lancia’s

Lancia is voornemens terug te keren. Alle merken in de Stellantis-groep hebben 10 jaar de tijd om zichzelf opnieuw uit te vinden. Als je kijkt naar het merkportfolio van dat enorme concern, dan zie je dat er relatief weinig premium-merken bijzitten, terwijl dat tegenwoordig erg populair is.

Nee, premium is niet zo zozeer zeldzamer, beter of betrouwbaarder. Het is dat mensen een hoger bedrag willen overmaken voor een fraaier, luxer of hoogwaardiger aanvoelend product. Lancia moet dat voor elkaar zien te krijgen.

Lancia heeft aangegeven met drie auto’s te willen beginnen. De eerste is de nieuwe Lancia Ypsilon. Die auto is al jaren precies wat de New Mini Cooper was (een kleine luxe auto met puike wegligging), maar dan minder succesvol. De huidige Ypsilon is op dit moment de enige auto die Lancia bouwt en enkel en alleen voor de Italiaanse markt.

Nieuwe Aurelia!

In 2026 arriveert de Lancia Aurelia, dat wordt een grote elektrische crossover. Ja, dat is niet wat de purist wil zien, maar als zelfs Lotus elektrische crossovers verkoopt, dan kan Lancia niet achterblijven. Waar wij persoonlijk heel erg benieuwd naar zijn is de nieuwe Lancia Delta die voor 2028 op het programma staat. Volgens Luca Napolitano (in gesprek met carscoops) wordt dit een masculiene auto met rechte lijnen. Wij hopen inderdaad op een re-interpretatie van de Lancia Delta HF Integrale.

Op 28 november aanstaande is het Lancia Design Day. Ja, dat bestaat echt, voornamelijk omdat ze het zelf organiseren. Dan zal Lancia een eerste glimp van deze nieuwe modellen laten zien. We zijn heel erg benieuwd!

Check hier het filmpje van Lancia:

