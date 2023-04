We staan toch weer vaker in de file, ondanks corona

Je zou denken dat we dankzij corona en het thuiswerken wel hebben geleerd wat betreft files, maar dat blijkt tegen te vallen.

’s Ochtends naar je werk kruipen omdat je hebt besloten om dit te doen samen met vrijwel heel werkend Nederland: leuk is het eigenlijk nooit. Tegelijkertijd is het de realiteit, we staan nou eenmaal veel in de file als je veel in de auto zit.

Thuiswerken

Nou willen we niet doen alsof een pandemie de enige juiste oplossing was, maar het thuiswerken heeft voor het fileprobleem in 2020 wel geholpen. Aan het begin van het enge coronavirus volgden we immers braaf op wat Mark Rutte zei en je hoort het hem nog zeggen: werk thuis indien mogelijk. Thuiswerken is anno 2023 nog steeds een optie voor velen en het wordt dan ook nog steeds gedaan. Dus zou je verwachten dat er minder auto’s de weg op moeten. Cijfers van de ANWB schetsen echter een andere realiteit.

Situatie verergerd

De eerste kwartaalcijfers van files in Nederland werden namelijk vergeleken met die van 2019, het laatste jaar vóór de coronacrisis. In 2023 staan we weer meer in de file en wel met 10 procent meer files dan in 2019. Het thuiswerken is dus niet significant genoeg om een verschil te maken. Tijdens de ochtendspits nam het fileleed zelfs met 17 procent toe en vooral in Noord-Holland is de situatie met 20 procent verergerd. Ook in Noord-Brabant en Zuid-Holland sta je nog steeds veel in de file.

Voortzettende trend

Waarom wordt er dan zo’n stijging bemerkt? Vooral omdat er sinds 2019 zo’n 470.000 auto’s op ’s lands wegen bij zijn gekomen en dat zorgt voor een totaal van 8,9 miljoen auto’s in Nederland. Naast natuurlijk het vrachtverkeer kan het dan gewoon erg druk worden op de weg. De ANWB ziet deze trend ook niet afnemen en verwacht dat de drukte alleen nog maar erger wordt. Zo is ook in maart al twee keer het filerecord verbroken met 1.093 km (7 maart) en 1.102 km (14 maart). (via de Telegraaf)