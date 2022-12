De Kiska APG-1 lijkt op een Stratos, gaat in productie

Great news: de Kiska APG-1 gaat echt gebouwd worden.

Terwijl we met spanning wachten op de wederopstanding van Lancia, leven de oude legendes van het merk voor altijd. Onlangs heeft Lancia nog haar greatest hits bij elkaar gebracht, die als inspiratie moeten gelden voor nieuwe Lancia’s. Nu gaat de historie van Lancia heel erg ver terug, maar de meeste lezers zullen vooral de recente(re) iconen van het merk kennen: de Delta Integrale, de 037 en natuurlijk, de Stratos.

Ruimteschipesque

Het is dit kleine ruimteschip uit de jaren ’70 waarmee Lancia echt naam en faam maakte in de rally sport. Met zijn kleine wielbasis, de V6 van Ferrari vlak achter de inzittenden en zijn ruimteschipesque uiterlijk, won de Stratos 18 WRC rally’s en drie kampioenschappen. Het zijn echter vooral de looks die nog altijd tot de verbeelding spreken.

Nieuwe New Stratos

Dat blijkt ook wel uit het feit dat er nog steeds vraag is naar replica’s, maar ook naar de aandacht die de New Stratos kreeg, die in 2010 werd voorgesteld aan het publiek. Deze nieuwe Stratos volgde in naam, looks en qua idee zijn oude voorbeeld. Onder de carbon koets huisde nu de 4.3 liter grote V8 uit de Ferrari F430. Pas jaren later werd de auto ook daadwerkelijk gebouwd, in een oplage van 25 stuks.

Opel

Mensen die achter het net gevist hebben, kunnen echter spoedig terecht bij Kiska. Die naam ken je wellicht niet, maar het is een dochter van KTM. In 2011 schreven we al over dit bedrijf, dat destijds een mini-EV voor Opel moest gaan bouwen onder de naam RAK-e. Dat is er niet van gekomen, maar de APG-1 moet nu wel realiteit worden.

Geen complete kloon

Qua looks is de APG-1 ietsje minder duidelijk een Stratos-kloon dan de New Stratos, maar de gelijkenis is nog altijd duidelijk. Er wordt ook geen geheim gemaakt van het feit dat de Stratos als ‘inspiratie’ heeft gegolden. Geslaagd detail vormen wat ons betreft in ieder geval al de piepkleine klapkoplampjes. Die mogen wat ons betreft wel een comeback maken.

Audi vijfpitter

Onder de kap huist in dit geval geen Italiaans werk, maar spul uit Duitsland. De APG-1 deelt namelijk de 2.5 vijfpits turbo met de dikke KTM X-Bow GT-XR. Deze is afkomstig van Audi. In combinatie met de koets uit carbon, dringt dat natuurlijk een dubbeltest op met de Donkervoort F22. Wij zijn wel bereid ons daarvoor op te offeren.

Hoeveel units er gebouwd gaan worden en waddakost is nog niet duidelijk. Koop dan?