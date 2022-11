Lancia leeft: nieuw logo en nieuwe designtaal!

Lancia zet de eerste stap in hun wederopstanding.

Het leek er lange tijd op dat Lancia de weg van Saab, Blackberry en de dinosauriërs zou gaan. Het wachten was alleen nog op het nieuws dat de Ypsilon uit productie genomen zou worden. Daarmee zou het doek definitief vallen voor het merk.

Tweede kans

Dit gaat voorlopig echter niet gebeuren, want Lancia krijgt tóch een tweede kans. In de toekomstplannen van Stellantis blijkt er nog ruimte te zijn voor het merk Lancia. Dat wisten we al, maar vandaag is er voor het eerst in lange tijd concreet nieuws vanuit Lancia.

Lancia Design Day

De Italianen hebben vandaag uitgeroepen tot ‘Lancia Design Day’ en dat betekent onder andere dat ze een nieuw logo presenteren. Je moet ergens beginnen met de wederopstanding van je merk.

Logo 2022 Logo 2010 Logo 1974

De vlag is terug

Met het nieuwe logo grijpt Lancia weer terug naar hun oudere logo’s, waarop een vlag was te zien met de tekst Lancia. Met de laatste update van het logo in 2010 was de vlag verloren gegaan, maar nu brengt Lancia deze weer terug. Uiteraard wel sterk vereenvoudigd, zodat het logo helemaal anno 2022 is.

Driedimensionaal manifest

Lancia presenteert ook een nieuwe designtaal, al blijft dit nog redelijk vaag. Ze hadden blijkbaar nog geen tijd om een echte concept car te ontwerpen en komen nu met een soort ruimteschip op de proppen. Lancia noemt het zelf een “driedimensionaal manifest”.

Ronde achterlichten

Daar worden we nog niet veel wijzer van. Een van de weinige herkenbare elementen zijn ronde achterlichten. Die kunnen we dus in ieder geval verwachten op de modellen van Lancia. Ook zal de tekst Lancia uitgeschreven staan op de achterkant.

Voorkant

De voorkant van het ruimteschip gaan we volgens Lancia ook terug zien op de nieuwe modellen. Iets met een lichtgevende driepuntige ster dus. Volgens Lancia zullen de modellen daarmee zowel overdag als ’s nachts in één oogopslag te herkennen zijn.

100 jaar

Lancia noemt hun nieuwe designtaal Pu+Ra Design, wat staat voor Pure en Radical. De Italianen hebben hiermee grote plannen, want dit gaat hun design voor “de komende 100 jaar” bepalen. Dat verklaart misschien ook waarom het design zo futuristisch is.

Nieuwe modellen

Je denkt nu misschien: allemaal leuk en aardig, maar wanneer krijgen we het eerste nieuwe model van Lancia te zien? Dat zal in 2024 zijn, volgens de planning. Dan komt Lancia met de nieuwe Ypsilon. In de vier jaar daarna moeten er nog twee nieuwe modellen komen. Een daarvan is een nieuwe Delta, de ander een vlaggenschip wat nog geen naam heeft. We zijn zeer benieuwd.