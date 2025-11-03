Hoe hard je je best ook doet…

Een heet hangijzer onder de lezers van onze mooie site; de focusflitser. De ene helft vindt hem geweldig en hoopt van harte dat er maar veel mensen op de bon worden geslingerd als ze hun telefoon even vast hebben. De andere helft is wat realistischer en beseft dat hij de sjaak is als hij -zoals iedereen- even een kijkje op het scherm neemt en vindt dat iets minder leuk.

Feit is dat de focusflitser de gemoederen bezighoudt. Zelf zo erg, dat wij er vandaag alweer een artikel over schrijven. Lees het als een waarschuwing, zo kan je het ook interpreteren. Want een gewaarschuwd mens telt voor twee…

Er valt niet meer te ontkomen aan de focusflitser

Voor de mensen die even vergeten zijn wat de focusflitser ook alweer is; da’s een staaltje techniek dat 24 uur per dag en 7 dagen per week in de gaten houdt of jij dingen doet met je smartphone die het licht niet kunnen verdragen. Wat dus alles is als je dat rijdend doet.

Zonder dat er mensen aan te pas komen ziet dat apparaat het, maakt een foto en stuurt die direct naar het CJIB. Zij sturen jou een fijne boete, die 430 euro bedraagt. Graag binnen 6 weken betalen, anders wordt het nog duurder.

Maar goed, een tijdje geleden waaide er bij Kampen zo’n flitspaal omver tijdens een storm. Om te checken hoe dat kon en om geen extra gevaar te veroorzaken, werden veel andere focusflitsers door heel Nederland uitgezet. Totdat de oorzaak van het omvallen bekend was.

Welnu, die oorzaak is bekend en het euvel is opgelost. Alle focusflitsers zijn dientengevolge stuk voor stuk weer aangezet en houden dus weer hun digitale oogje in het zeil. Dus, als jij je Flitsmeister checkt om te kijken waar ze die dingen hebben neergezet, weet dan dat je direct op de bon gaat als eentje dat ziet, WANT ZE DOEN HET DUS ALLEMAAL WEER!!1!

Je bent gewaarschuwd!