Maar de verliezer is hier eigenlijk de winnaar. Snap je nog?

Ons Max Verstappen is en blijft een legende. Zelfs tijdens zijn werkzame leven kunnen we dat al gerust zeggen. Zelden komt er iemand zoals hij voorbij. Een vechter, een bandenfluisteraar, een regenkoning, een koning in de zon en waarschijnlijk ook als het ijzelt.Max kan oprecht echt alles in de auto.

Op bijna alle lijstjes die er zijn, staat Max Verstappen wel bovenaan. Nee, nog niet aan het algemeen klassement van seizoen 2025, maar het zal ons weinig verbazen als dat voor het eind van het jaar tóch weer wordt omgedraaid.

Maar waarom zeggen we dan dat Max Verstappen een verliezer is? Nou, dat gaan we uitleggen.

Max Verstappen is een verliezer

Van vrijwel alle lijstjes die worden bijgehouden kunnen we zeggen dat die iets positiefs belichamen. Meeste rondes aan kop? Positief. Meeste inhaalacties? Positief. Wie heeft het mooiste vliegtuig? Ook positief. Maar er is één lijst die uiterst negatief is. En dat is die gaat over wie het meeste schade heeft gereden.

En als we die lijst bekijken, is Max een verliezer. En niet zo’n kleintje ook. De naam van de Belgische race-Monegask met Nederlands vlaggetje staat eenzaam onderaan. Ter vergelijk, de leider van dat klassement heeft zo’n 15 keer zoveel schade gereden als Verstappen. Ach. kijk zelf maar naar het lijstje.

Ja, de nummer 1 is niemand minder dan Yuki Tsunoda. Toch fijn dat de teamgenoot van Max ook eens een klassement leidt, al had hij dat zelf misschien liever iets anders gezien. Yuki crashte -uit het blote hoofd- 5 keer dit seizoen. Met dus een schadepost van ruim 3,2 miljoen tot gevolg.

Over Max zou je kunnen zeggen dat hij een keer wat parkeerschade aan zijn rechter voorvelg heeft gemaakt als je zijn schadebedrag van 215.000 dollar ziet, alleen doet dat de beste man geen eer aan. Alsof Max ooit parkeerschade zou rijden… Duh… Nee, het was Kimi Antonelli in Oostenrijk die Max een opsodemieter gaf, waardoor hij met schade moest uitvallen.

Kortom, zelfs als Max een verliezer is, is hij nog een winnaar. Wij zijn trots op hem!