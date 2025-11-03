Er komt een goedkope gezinsauto aan!

Je zou het niet zeggen als je naar de nieuwverkochte auto’s kijkt, maar er zijn nog altijd Nederlanders die geen crossover willen. Ze gaan liever met een lekker lange stationwagon met het gezin richting Zuid-Frankrijk of de Zweedse woongigant. Dacia is er heilig van overtuigd dat een nieuwe C-segmenter hoge ogen gaat gooien. Daarom krijgen we heel binnenkort een compleet nieuw model te zien: een stationwagon van Dacia!

Het Frans-Roemeens merk is momenteel aan het testen met het nieuwe model. Er is een prototype gespot dat de naam ‘C-Neo’ heeft gekregen. Technisch zou de stationwagon gelijk moeten zijn aan de Bigster en zijn CMF-B-platform. Optisch is het meer een uitgerekte en iets verhoogde Sandero. Natuurlijk komt het robuuste karakter van Dacia terug in de stationwagon. Zie ‘m maar als een Allroad of Cross Country-achtige gezinsbeuker.

Met dank aan de Bigster

De Jogger was een soort station, maar valt onder de MPV’s. Wat heeft Dacia ertoe gezet om nu pas met een echte stationwagon te komen? Nou, Dacia put hoop uit de afgelopen tijd. De Bigster verkoopt boven verwachting goed en is zelfs genomineerd voor de Auto van het Jaar 2026-verkiezing.

De nieuwe Dacia-bazin Katrin Adt vertelt aan AutoCar: ”Onze belangrijkste markt is momenteel het B-segment, maar we hebben ook aanbiedingen in het A-segment en we zijn begonnen in het C-segment en dat hebben we met de Bigster verbazingswekkend goed gedaan.”

Niet iedereen wil een crossover

Goed punt, maar willen we tegenwoordig niet allemaal hoog zitten? De baas van de productontwikkeling ziet iets anders gebeuren. Zijn naam is Patrice Lévy-Bencheton en hij vertelt: “Er is ook een aanzienlijk deel van het C-segment dat bestaat uit ‘niet-SUV’-mensen, die nog steeds op zoek zijn naar een lagere rijpositie, een efficiënter product [dat] minder ‘opzichtig’ is. Voor sommigen is een SUV een beetje opzichtig.”

Wat gaat ‘ie kosten?

Ergens in de komende maanden zou Dacia het nieuwe model gaan presenteren. Een jaar later verschijnt er nog een C-segmenter, maar daar is nog maar weinig over bekend. De belangrijkste factor blijft zijn prijs. Online hebben collega-journalisten het over bedragen onder de € 30.000.

Daarmee zou Dacia concurrent Skoda enorm pijn kunnen doen. De Octavia kost minimaal € 35.990 in Nederland. Als Dacia daar inderdaad € 5.000 onder kan zitten, gaat de lange Skoda het zwaar krijgen. De stationwagon van Dacia zal in elk geval altijd meer kosten dan € 18.200. Dit is het bedrag dat je kwijt bent aan de gewone Sandero. De Bigster kost in Nederland minimaal € 31.000. Zodra wij meer weten, weet jij het ook!