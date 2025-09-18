Levensgevaarlijke focusflitsers op non-actief gezet

Het OM heeft besloten om alle focusflitsers uit te schakelen.

Sinds mei hebben we weer een nieuw soort flitser in ons land: de focusflitser. Deze flitst genadeloos iedereen die met z’n telefoon bezig is tijdens het rijden. Zoals collega @nicolasr eerder al schreef verschijnt de focusflitsers op steeds meer plekken in het land. Zo verscheen er afgelopen maandag een focusflitser midden op de N50 bij Kampen.

Dat was natuurlijk niet de bedoeling. De focusflitser leek niet zo goed bestand tegen de stevige wind. Gelukkig raakte alleen de focusflitser zelf beschadigd, maar voor hetzelfde geld was ‘ie bij iemand door de voorruit geknald.

“Hoe dat is gebeurd en of de wind aanleiding is geweest, wordt op dit moment nader uitgezocht,” aldus een woordvoerder van het OM tegenover de Stentor. We gokken dat het inderdaad de wind was (kijk maar eens naar de bomen op de foto’s), maar je weet het nooit. Misschien heeft een boze automobilist ‘m wel omgeduwd.

Om het zekere voor het onzekere te nemen heeft het OM besloten om alle focusflitsers van dit type op non-actief te zetten. Een uitgeschakelde focusflitser kan ingeklapt worden, wat de kans op omwaaien aanzienlijk kleiner maakt. Maar let op: er worden twee types focusflitsers gebruikt. De flitsers van de andere leverancier zijn nog wel actief.

Het aantal focusflitsers is op dit moment nog beperkt in Nederland. Er staan in ieder geval exemplaren in Den Haag, Utrecht, Haren, West-Grafdijk, Leeuwarden en Eindhoven. En natuurlijk bij Kampen, want die was omgeflikkerd. Uiteindelijk moeten er vijftig stuks geplaatst worden door heel Nederland.

Focusflitsers zijn bedoeld om het verkeer veiliger te maken, maar dan moeten ze natuurlijk zelf ook veilig zijn. Dat is het OM dus aan het uitzoeken. Tot die tijd staat een deel van de focusflitsers dus op non-actief en kun je lekker op je tele… eh… je ogen op de weg houden.

Fotocredit: Rens Hulman Fotografie / Rens Hulman