Er wordt een partij bizarre Chinezen geveild in Nederland

Iemand nog interesse in een auto van een failliet Chinees merk….?

Chinese merken worden er wel eens (terecht) van verweten dat de ontwerpen generiek en uitwisselbaar zijn, maar dat kon je van HiPhi niet zeggen. De HiPhi Z had een vrij uniek ontwerp. Heel lelijk, maar wel uniek.

Zo’n design is natuurlijk niet voor iedereen, en daarnaast had de HiPhi nog een nadeeltje. Ze hadden twee modellen, die allebei meer dan een ton kostten. Dan moet je dus concurreren met de Europese premiummerken en dat is gedoemd te mislukken. Dat gebeurde ook: HiPhi is inmiddels failliet.

Er is nooit een HiPhi op Nederlands kenteken verschenen, maar er wordt nu wel een partij demoauto’s geveild in Nederland. Dit is dus je kans om een HiPhi op de kop te tikken voor minder dan een ton (als het een beetje meezit).

Het gaat om vier HiPhi Z’s en één HiPhi X. De HiPhi Z is een soort vierdeurs coupé met bizarre styling en suicide doors. Deze auto heeft vierwielaandrijving, 655 pk en een range van 555 km. Je kunt kiezen uit de kleuren lichtblauw, khakigroen, leasegrijs en vuilniszakgrijs.

Er wordt één HiPhi X geveild. Dit is een grote cross-over, met een deurconstructie die nog specialer is dan die van Z. De HiPhi X heeft namelijk niet alleen suicide doors, er klapt ook nog een deel van het dak omhoog. Je hoeft dus niet te bukken bij het instappen, dat is nog eens luxe! De X heeft 590 pk en 460 km range.

Het gaat om demo’s, maar er zijn weinig proefritjes mee gemaakt. We zien namelijk kilometerstanden van 33 en 51 km. Het gaat dus eigenlijk om fabrieksnieuwe auto’s, al hebben ze allemaal wel wat lichte (velg)schade.

Er kon op deze auto’s worden geboden via Troostwijk. Je krijgt sowieso geen HiPhi mee voor minder dan €25.000, want dat is het openingsbod.