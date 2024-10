De Hyundai Inster is nu er ook als ruige Cross

De Hyundai Inster Cross is helemaal klaar om de Himalaya te bestormen.

Na de IONIQ 5 en 6 vond Hyundai het tijd voor een goedkoper elektrisch model. Je zou denken een IONIQ 1 of 2, maar nee, dat is de Inster geworden. In Zuid-Korea kennen ze deze auto al een tijdje als Casper, maar de elektrische versie daarvan is nu als Inster onze kant op gekomen. Dit is een van de goedkoopste EV’s die je nu kunt krijgen en daarmee een welkome aanvulling.

De Inster was al een SUV (volgens Hyundai), maar het kon nog wel een tandje ruiger. De Koreanen presenteren daarom nu een extra stoere versie van de Inster, genaamd de Inster Cross.

Of de Inster Cross daadwerkelijk hoger op zijn pootjes staat wordt niet vermeld, maar deze versie is sowieso stoerder vormgegeven. We zien nog steeds schattige ronde lampen aan de voor- en achterkant, maar verder zijn de bumpers nu vierkanter en robuuster vormgegeven.

Het persbericht meldt dat “dorpelpanelen en skidplates aan de voor- en achterzijde extra bescherming bieden bij het rijden over onverharde wegen.” Wij dachten dat het vooral om de looks gingen, maar we hebben het dus mis. Deze auto is daadwerkelijk bedoeld voor mensen die in onherbergzaam gebied wonen.

Enfin, wél functioneel zijn de dakdragers, die de Inster Cross standaard meekrijgt. Het bagagerek op de foto’s kun je ook gewoon bestellen, al is dat optioneel. Als kers op de taart zijn er stoere 17 inch velgen.

Of de Hyundai Inster Cross ook in Nederland geleverd wordt is nog niet duidelijk. Voorlopig kun je in ieder geval alleen de normale Inster bestellen, misschien dat de Cross later nog volgt.