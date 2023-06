Wie heeft er dik een ton over voor deze Chinese EV?

Ja, dit ding gaat serieus verkocht worden in Europa. Althans, dat wil HiPhi gaan proberen.

Er is een groep mensen die het weinig boeit wat voor logo hun auto heeft, als de prijs maar goed is. In de hogere segmenten wordt het een heel ander verhaal. Daarbij is het doorgaans wél heel belangrijk wat voor logo er op een auto zit. Je gaat natuurlijk geen auto van een onbekend Chinees merk kopen als je voor dat geld ook een Mercedes of een Porsche kunt kopen, of wel?

Toch denkt het Chinese merk HiPhi daar anders over. Deze start-up presenteerde onlangs een tweetal EV’s (de X en de Z), met een tamelijk opvallend design. Dat geldt vooral voor de HiPhi Z. We hebben het sterke vermoeden dat er geen mensen aan te pas zijn gekomen bij het designproces.

Volgens de makers is de HiPhi Z de auto van 20 jaar in de toekomst. Als ze dit over 20 jaar teruglezen lachen ze zich natuurlijk krom, maar voor nu is de HiPhi Z in ieder geval futuristisch. Naast een bizar exterieurdesign is er ook een dashboard met alleen een heel groot scherm. Want dat is natuurlijk ook nog steeds heel futuristisch.

Naast de HiPhi Z – wat een GT moet voorstellen – is er ook de HiPhi X. Dit is een cross-over, die iets meer op een normale auto lijkt. Alsnog is dit een bijzondere auto, met een omslachtige deurconstructie. Deze geeft toegang tot de achterbank én een eventuele derde zitrij.

Aan de specificaties ligt het niet. De HiPhi Z beschikt over 655 pk en heeft een WLTP-range van 555 km. In de HiPhi X is het ook niet behelpen, met 590 pk. De actieradius van dit model komt uit op 460 km.

Dat deze auto’s er zijn is geen nieuws, wat wel nieuws is: de prijzen. De beide HiPhi’s komen namelijk ook naar Europa en we weten nu wat ze bij onze oosterburen moeten kosten. Een ding is alvast duidelijk: HiPhi profileert zich niet als budgetmerk.

De HiPhi Z is de goedkoopste van de twee, met een vanafprijs van €105.000. Best veel geld voor een instapper. Voor dat bedrag krijg je de vijfzitter, maar er is ook een versie met een stoel minder. Die kost €107.000, want die is luxer.

Voor de HiPhi X moet je nog iets dieper in de buidel tasten. Die kost €109.000. Dan heb je de versie met derde zitrij. Wil je liever vier luxe zitplaatsen? Dan betaal je maar liefst €123.000. En dat zijn dus de Duitse prijzen. Mocht HiPhi naar Nederland komen, dan zou je nóg meer betalen.

Met deze prijzen gaat HiPhi dus doodleuk concurreren met auto’s als de Mercedes EQS en de Porsche Taycan. Oftewel: het beste wat Duitsland te bieden heeft qua elektrische auto’s. We moeten het ze nageven: ze hebben wel lef, die Chinezen.