HiPhi X is nieuwe EV en nu al goedgekeurd voor EU

Ja joh, deze HiPhi X is pas net bedacht en in no time goedgekeurd voor De Oude Wereld.

Gevoelsmatig hebben we in heel erg korte tijd heel erg veel nieuw merken mogen verwelkomen. Het begon allemaal zo overzichtelijk met Tesla en Fisker, maar nu hebben we een groot aantal nieuwe merken in de prijslijsten staan.

Denk aan merken als (adem in) Xpeng, Nio, Seres, Lucid, Hongqi, JAC, BYD, Lynk & Co, Aiways en Geely (adem uit). En dan komen er nog en hoop aan, zoals HiPhi. Ja, dit is echt gen grap: er is een automerk dat HiPhi heet.

HiPhi X

Het eerste model dat komt is de HiPhi X. Die auto komt er al heel erg snel. De auto is namelijk in recordtijd goedgekeurd door TüV Süd. Mocht je een heel erg originele auto verwachten, kom je bedrogen uit. De HiPhi X is namelijk een grote elektrische crossover met enorm veel pk’s aan boord. Dat is inderdaad wel eens eerder vertoond.

De auto wordt over enkele dagen onthuld op de Shanghai Motor Show. De instapper die wij krijgen heeft twee elektromotoren di gezamenlijk goed zijn voor 540 pk. Daardoor kan ook deze auto in 3,9 seconden naar de 100 km/u sprinten, net zoals zoveel EV’s tegenwoordig. Het batterij pakket is 97 kWh groot. Daarmee kun je 647 km halen volgens de CLTC, dat is de Chinese meetmethode die grote overeenkomsten vertoond met de NEDC en dus niet zo accuraat.

Mercedes-Benz-concurrent

Voor China is er ook nog een variant met 120 kWh-batterij. Deze kan op een volle lading 705 km halen. Wederom is dit volgens de CLTC, dus het zijn optimistische cijfers. Realistisch gezien haal je de helft van de NEDC/WLTP cijfers. De WLTP is aanzienlijk strenger, maar zelfs dat is in het echt nog best lastig om te halen.

In China is de HiPhi X de populairste auto in zijn segment. Daar is de auto al twee jaar te koop. Met segment bedoelen we: 80.000 euro en hoger. Reken er dus niet op dat dit een voordelig Chinese crossover wordt.

Na d HiPhi X is het tijd voor de HiPhi Z, die volgt later. Binnenkort komt er de zeer creatief naamgegeven HiPhi Y. Die laatste moet echt een volumemodel gaan worden. De X en de Z concurreren met Mercedes-Benz en moet je zien als ‘exclusief’.

Nu vinden we het altijd erg vermakelijk om te zien dat automerken het opnemen tegen Das Beste Oder Nichts. Dus we zijn benieuwd hoe dit vier jaar oude automerk uit Shanghai het gaat doen tegen het 110 jaar oude merk uit Stuttgart.

