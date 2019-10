Prijs vernieuwde Volkswagen Passat GTE bekendgemaakt

Meer actieradius voor de Passat GTE, dit gaat dat kosten.

Je kunt voortaan meer elektrische kilometers maken met deze voormalige leaselieveling. Enkele jaren terug genoot men nog zeven procent bijtelling met dit soort auto’s en plots regende het Passat GTE’s op de Nederlandse wegen. Die tijden liggen achter ons en een onlangs geregistreerde Passat GTE spotten is lastiger dan voorheen.

Dit betekent niet dat plug-in hybrides onnodig zijn geworden, integendeel. De wereld draait meer om bijtelling en voordeeltjes. Bedrijven willen het wagenpark vergroenen en naast EV’s zijn plug-in hybrides nog steeds relevant.

Volkswagen stelt met de vernieuwde Passat GTE meer luxe te bieden in vergelijking met zijn voorganger. Bovendien is de actieradius verbeterd. Met een 13 kWh batterij is de accu 31 procent groter in vergelijking met de voorgaande Passat GTE. De actieradius bedraagt nu 54 kilometer voor de Variant en 56 kilometer voor de Limousine. Voor velen voldoende om woon-werk verkeer volledig elektrisch af te leggen. De CO2-uitstoot ligt op 34 g/km voor de limo, de Variant heeft een uitstoot van 37 g/km.

De vernieuwde Volkswagen Passat GTE heeft een TSI benzinemotor met 156 pk en krijgt daarbij hulp van een elektromotor. In de GTE-modus ligt het systeemvermogen op 218 pk en 440 Nm koppel. De topsnelheid bedraagt 222 km/u.

Prijzen beginnen bij 48.440 euro. De aangeklede Variant GTE Business (met onder andere navi, een panoramadak en een achteruitrijcamera) is er vanaf 49.820 euro. De fiscale bijtelling begint bij 329 euro per maand. Full operational lease is er vanaf 759 euro euro per maand.