Audi: onze laatste ICE auto’s worden beter dan ooit

Audi gaat over niet al te lange tijd over naar volledig EV, maar verwacht niet dat de laatste auto’s met een ICE aan boord afgeraffeld worden.

Je hoort het steeds vaker: een merk gaat vanaf een bepaald jaar over naar volledig elektrisch. De autofanaat huilt want het is nu toch echt wel het begin van het einde voor Internal Combustion Engines. Zo ook de Audi-fanaat, want ook Audi heeft al bedacht wanneer het laatste uurtje heeft geslagen voor niet-elektrische modellen.

EV in 2026

Audi wil namelijk in 2026 af van ICE auto’s. Schrijf echter niet alvast het jaar 2026 met een grafsteen op je kalender, want het is niet zo dat er vanaf dan geen auto’s op benzine meer zijn bij Audi. Vanaf 2026 zullen alle nieuwe auto’s die aangekondigd worden elektrisch zijn. Audi verwacht dat de ICE auto’s het nog volhouden tot 2033. Audi maakte ook bekend dat ze geen nieuwe ICE’s meer gaan bouwen, maar ook dat betekent dat er gewoon gewerkt gaat worden met (aangepaste) versies van de huidige schare motoren.

Audi: laatste ICE motoren ‘de moeite waard’

Sterker nog: Audi wil dat de ICE ons niet verlaat voordat wij deze in de ultieme vorm hebben gezien. Concreter dan dat wordt het niet, maar Audi belooft ons dat de laatste auto’s met een benzinemotor aan boord ‘de moeite waard worden’. Dat maakt technisch ontwikkelaar bij Audi Oliver Hoffmann bekend in gesprek met onze Engelstalige Autoblog.com collega’s.

Meer hybride

Nadeel aan deze strategie is de welbekende Euro 7-norm. Deze norm waaraan alle auto’s in Europa moeten voldoen gaat druk op de ketel zetten. Hoffmann spreekt van een toename van elektrificatie in de ICE motoren van Audi. Kortom: hybride aandrijving gaat een grote(re) rol spelen.

DNA

Maar vrees niet: de laatste modellen van Audi met ICE zullen helemaal als een Audi aanvoelen. Het Audi-DNA zal terugkomen in het stuurgevoel en de acceleratie en remkracht. Geen zorgen.