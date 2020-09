Ervaar dit weekend zelf EV’s tijdens de EV Experience op Zandvoort - Autoblog.nl

De EV Experience gaat door, dus Zandvoort is dit weekend the place to be.

Elektrische auto’s: iedereen hier heeft er ongetwijfeld al veel over gelezen en gezien, maar niet iedereen heeft ook een elektrische auto zelf kunnen ervaren. Gelukkig is het dit weekend mogelijk om daar verandering in te brengen tijdens de EV Experience.

Wat is de EV Experience? Dit driedaagse evenement wordt gehouden op het circuit van Zandvoort en biedt bezoekers de mogelijkheid om zelf te rijden of mee te rijden met elektrische voertuigen. Het gaat daarbij zowel om batterij elektrische als waterstofauto’s.

Rijden met elektrische motoren, scooters, steps en e-bikes behoort ook tot de mogelijkheden op de paddock. Niet onbelangrijk: het is gelijk een mooie gelegenheid om het vernieuwde circuit van Zandvoort te ervaren.

Na een dag voor de zakelijke markt op vrijdag zijn zaterdag en zondag de deuren van 10.00 tot 17.00 geopend voor alle geïnteresseerden. Naast rijden op het circuit kun je ook de pitboxen bezoeken, waar verschillende automerken een pop-up store hebben ingericht. Naast de nieuwste elektrische auto’s zijn er ook geëlektrificeerde klassiekers te zien.

Je vraagt je misschien af: kan dit evenement nog wel doorgaan met de verscherpte coronamaatregelen? Het antwoord is: ja dat kan. De Veiligheidsregio heeft namelijk na uitgebreid overleg groen licht gegeven, dus het EV-festijn kan komend weekend gewoon doorgaan.

Kaarten EV Experience Zandvoort

De EV Experience gaat al bijna van start, maar het goede nieuws is dat er nog tickets te koop zijn. Deze kun je voor €35 bestellen via de website van EV Experience.