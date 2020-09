VAG besluit lot Bugatti, Lamborghini en Ducati dit jaar - Autoblog.nl

De drie nichemerken Bugatti, Lamborghini en Ducati vallen niet helemaal lekker in de strategie van VAG. Moeten ze het veld ruimen?

Zoals je misschien wel hebt meegekregen – het lijkt ons sterk van niet – is Volkswagen en de Volkswagen Groep bezig met bezuinigen. En dan niet links, rechts en in het midden mensen de laan uit sturen, maar bezuinigen op uitstoot van auto’s. Dit keer eerlijk.

Topmerken

Bij Volkswagen, SEAT, Skoda, Audi en Porsche lukt dat op zich prima. De ID.3 en ID.4 laten zien hoe het in het klein kan en die nemen ook de Skoda Enyaq iV en SEAT el-Born mee. De Audi e-tron vertegenwoordigt Ingolstadt en ook Porsche weet met de Taycan een toffe elektrische auto neer te zetten. Met wellicht de uitzondering van Porsche zijn dit volumemerken. Maar VAG heeft ook nog andere, wat hoger opererende merken. Neem Bentley, al gaat elektrificatie daar langzaam ook een rol spelen. Nee, we hebben het over het serieus snelle spul. Bugatti, bekend van de W16-motor, Lamborghini, bekend van atmosferische V12’en en V10’s en Ducati, die zonder elektrificatie bloedsnelle motorfietsen bouwen.

Elektrisch?

Bij deze merken lag de nadruk nog niet op elektrificatie. Maar daar moet verandering in komen, of in ieder geval moet er een revolutie ontstaan. Aan de eisen moet immers voldaan worden en dat werkt niet met de gigantische motoren die in een gemiddelde Bugatti of Lamborghini liggen. Vandaar dat het lot van deze drie merken bepaald gaat worden in november, zei CEO Herbert Diess op een aandeelhoudersconferentie. Dat lot kan variëren van een radicaal nieuwe elektrische toekomst, tot verkoop van de merken. Zoals we recent hoorden schijnt Rimac wel oren te hebben naar Bugatti, bijvoorbeeld.

e-Ducati

Bugatti en Lamborghini leven dus tot november even in onzekerheid, voor Ducati is er al iets meer concreet. Markus Duesmann, die de R&D van VAG in de gaten houdt, zegt dat een elektrische Ducati zegt ‘dat het niet lang meer duurt voordat we een elektrische Ducati zien’. Wel moet een model zoals dat qua performance en helemaal qua rijbereik gelijk staan aan een Ducati met een benzinemotor.

Dat de CEO van Lamborghini is overgestapt naar F1 heeft trouwens weinig te maken met deze beslissing. Eventuele verkoop van Lamborghini wordt niks over gezegd, dus het is te hopen dat VAG samen met Bugatti en Ducati een plan kan opstellen voor dit Italiaans-Franse drietal. (via Reuters)