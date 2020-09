Wederom recordaantal kilometers afgelegd in 2019 - Autoblog.nl

Wij Nederlanders hebben onszelf weer meer autoritten toegerekend, waardoor het CBS een record aantal kilometers telt.

Ben jij vorig jaar een keer in je auto gestapt om ook maar een kilometer te rijden? Goed nieuws: je hebt bijgedragen aan een record. We hebben onszelf namelijk wederom overtroffen.

122 miljard

Vorig jaar is er namelijk in totaal ongeveer het duizelingwekkende aantal van 122.500.000.000 kilometer afgelegd in Nederland: een record ten opzichte van de voorgaande jaren. Alweer. Zowel binnen- als buitenland wordt meegeteld. Het is een toename van 0,7 procent ten opzichte van 2018. Het CBS, die de telling heeft gedaan, schuift het naar de telling van personenauto’s ten opzichte van 2018, waar ook een stijging te melden was.

Brandstoffen

De kleuren in bovenstaande staafdiagram slaan op de brandstoffen waarmee gereden is. Zoals je kunt zien is een overtuigend hoog aantal van de kilometers gereden met een benzineauto: 84,21 miljard kilometer. Diesel is daarna het meest populair met 32,20 miljard km, gevolgd door PHEV (2,39 miljard km) en LPG (1,93 miljard km). Een aantal wat momenteel nog iets lager is: elektrisch met 1,46 miljard km. Bijna niet voorkomend zijn aardgassen, te noemen LNG en CNG, die zijn gecombineerd goed voor 0,29 miljard kilometer.

Elektrische opmars

Elektrisch mag dan een piepklein aandeel hebben in dit diagram, er is wel een positieve stijging te bemerken bij volledig elektrische auto’s. Ook daar is een record aantal kilometers te vinden: de 1,46 miljard kilometers zijn ruim twee keer zoveel als de 0,66 miljard stuks in 2018. De rest bleef relatief stabiel, heel stabiel zelfs vergeleken met de gigantische sprong vooruit (toename 121,9 procent!) die elektrisch maakte. De kampioenen qua kilometers zijn naast elektrisch benzine en aardgassen. Diesels, PHEV’s en LPG’s nemen juist af.

Fiscaal

Qua zakelijke rijders zijn de dalingen en stijgingen ongeveer gelijkwaardig, met een flinke daling in diesels en een flinke boost in benzineauto’s. Het maakt de brandstoffen van diesels en benzine op zakelijke naam bijna precies 50/50 verdeeld, met 11,9 miljard dieselkilometers en 11,5 miljard benzinekilometers. Bij particulieren is de verdeling minder gebalanceerd: 72,7 miljard kilometer met benzineauto’s is driekwart van het geheel.

Desalniettemin: een nieuw record aantal kilometers en overtuigende winst voor EV’s. Hoe het zit met 2020: het kan beide kanten op. Er is natuurlijk een rustige periode geweest, of zelfs nog bezig.

Foto-credit: sportautodrukte, door @jeppie op Autojunk.