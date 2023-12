Tesla Cybertruck uitgeleverd: prijs, actieradius, pk’s en meer

De eerste leveringen van de Tesla Cybertruck hebben plaatsgevonden.

En daarmee heeft Tesla ook voor het eerst de volledige specificaties van de bizarre elektrische pickup bekendgemaakt. In de afgelopen weken werd al naar de leveringsdatum van 30 november toegewerkt. In de Verenigde Staten vulden afgelopen periode diverse showrooms met exemplaren van de Cybertruck. Ook werd het ding op straat gespot (en weggesleept)

Je kunt het nog niet een echte aflevering noemen. Wij gewone stervelingen kunnen namelijk nog steeds geen Cybertruck rijden. Er zijn gisteren slechts 10 exemplaren uitgeleverd aan investeerders en hoge piefen binnen Tesla. De gewone man komt pas later aan de beurt. Met het uitleveren zijn wel voor het eerst details met betrekking tot de specs en uitvoeringen bekendgemaakt.

Tesla Cybertruck specificaties

De specs zijn, zoals je van Tesla mag verwachten, weer lekker bizar. Er komen drie uitvoeringen op de markt. Het gaat hier om een variant met achterwielaandrijving, een versie met vierwielaandrijving en een vierwielaangedreven topmodel met drie motoren.

Laten we beginnen met de instapper. Deze komt pas in 2025 op de markt. Voor de instapper is een prijs van 60.990 dollar gecommuniceerd. De achterwielaangedreven Cybertruck sprint in 6,7 seconden naar de honderd, heeft een actieradius van 400 kilometer en mag 3.402 kg trekken.

Een stapje daarboven is de Cybertruck All-Wheel Drive. 600 pk, 0-100 in 4,3 seconden, een topsnelheid van 180 km/u en een trekgewicht van 4.990 kg. Kijkt, dat lijkt er al meer op! De actieradius van deze variant bedraagt 547 kilometer. Optioneel is een batterij pack a.k.a. een range extender mogelijk. Dan heb je tot 755/k km actieradius. Het prijskaartje? 79.990 dollar

De heetste variant is de Cybertruck Cyberbeast. De versie die we bij Autoblog natuurlijk het leukste gaan vinden. 845 pk (!), 0-100 km/u in 2,7 seconden en de kwartmijl is in minder dan 11 seconden gereden. De topsnelheid bedraagt 209 km/u.

De Cyberbeast mag 6.350 kg trekken. Het is ook de zwaarste van het trio met een gewicht van 3.103 kg. De andere varianten wegen minder dan drie ton. Elon Musk is zo enthousiast over de Cyberbeast, volgens hem kan deze variant op de dragstrip van een Porsche 911 winnen terwijl de Cybertruck ook nog eens een Porsche 911 trekt. Dat wil ik zien! Het topmodel krijgt een prijskaartje van 100.000 dollar.

Praktische zaken

Dan nog even de praktische zaken van de Tesla Cybertruck. Moeten we ook behandelen natuurlijk. De EV is 5,68 meter lang, 2,4 meter breed en 1,79 meter hoog. De bagageruimte bedraagt 3.423,5 liter. Er kunnen tot 5 volwassenen mee in de auto.

In het interieur zit een groot centraal touchscreen van 18,5 inch. Er is nog een tweede touchscreen van 9,4 inch groot voor de achterpassagiers. In het interieur zitten meerdere USB-C poorten en een geluidssysteem met 15 speakers.

De Cybertruck kan tot 250 kW snelladen. Het apparaat is in staat om tot 235 kilometer bij te laden in een tijdsbestek van 15 minuten.

Bestellen maar!

Het is al jaren mogelijk om een exemplaar te reserveren. Nu is er echter meer concreet geworden. De specificaties zijn gericht op de Amerikaanse markt. Er is op dit moment nog niets duidelijk of de Tesla Cybertruck ook deze kant op komt. Reserveren vanuit Nederland is in elk geval (nog) niet mogelijk.