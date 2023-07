VDL gaat Mercedes G-klasses in elkaar schroeven in Born

Het zijn alleen geen gewone G-klasses, zoals je ziet.

De toekomst van de enige echte autofabriek in Nederland is nog altijd onzeker. VDL is wel in gesprek met een onbekende nieuwe opdrachtgever, maar dat is allemaal nog niet in kannen en kruiken. Ze hebben nu echter wel een ander ‘klusje’ tussendoor.

VDL gaat namelijk legerauto’s in elkaar schroeven in Born. Het gaat om auto’s voor het Duitse Rheinmetall. Zij sleepten deze week een mega-order in de wacht van het Nederlandse en Duitse leger, die daarbij ons eigen Defenture links laten liggen.

Hoewel de order dus naar een Duits bedrijf gaat, heeft de Nederlandse industrie er ook nog wat aan. De auto’s zullen namelijk in Nederland geassembleerd worden. Dit zal voor een deel gebeuren bij de vestiging van Rheinmetall in Ede, maar ook VDL mag aan de bak.

Het gaat in eerste instantie om 250 auto’s, maar daar kunnen er eventueel nog 250 bij komen. Dit is nog maar een klein deel van het totaal, want het Nederlandse en Duitse leger hebben samen 3.058 auto’s besteld. Daarvan zijn er 1.004 voor Nederland.

Het voertuig in kwestie is de Caracal, die gebaseerd is op de G-klasse en ook in samenwerking met Mercedes is ontwikkeld. Dit is een ‘air assault vehicle’, die dus door de lucht vervoerd kan worden in of onder een helikopter. Dankzij het modulaire design kan de Caracal voor verschillende doeleinden worden ingezet.

De Caracal wordt aangedreven door een zescilinder diesel, die goed is voor 249 pk en 600 Nm aan koppel. Die trekkracht is wel nodig ook, want de Caracal weegt van zichzelf al 4.900 kg. Wat heel zwaar is voor een auto, maar voor een legervoertuig is het dan weer vrij licht.

Aan VDL dus de eer om deze wagens in elkaar te schroeven. Dit doen ze onder hun Special Vehicles-vlag. Deze afdeling is naar eigen zeggen gespecialiseerd in elektrische voertuigen en waterstof, maar tegen het assembleren van een diesel zeggen ze dus ook geen nee.

Via: AD

Foto’s: Rheinmetall