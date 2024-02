Koop de @Lincoln van een voormalig Amerikaans President

Deze @Lincoln was niet van voormalig en toekomstig President Trump, maar van een andere POTUS.

Vervoer van belangrijke mannen (m/v/i), het is vaak groot, imposant en tegenwoordig ook gepantserd. De Amerikaanse president wordt dezer dagen over weg vervoerd door The Beast. Het is een monstrueus gevaarte, met deuren zo dik als het achtersteven van Kim Kardashian. Officieel heet ‘ie trouwens niet ‘het beest’, maar de Cadillac One. Hoewel de auto weinig tot niks met productiemodellen voor John Appleseed te maken heeft, lijken ze altijd wel een beetje op recente Cadillacs.

Grassy Knoll

Vroegah was alles beter, dus ook de limo van de Amerikaanse President. Hoewel, John F. Kennedy had natuurlijk wel beter in de The Beast vervoerd kunnen worden. Dan had hij de moordaanslag door de CIA vanaf the grassy knoll wellicht overleefd. Qua looks waren de vehikels van toen echter wel een stuk appetijtelijker dan nu. Dus het is maar waar je prioriteiten liggen.

LBJ en JFK

Op dit moment is een van die fraaie limo’s te koop. Het betreft de unit van Lyndon B. Johnson. Inderdaad is, zoals kenners weten, ‘LBJ’ de opvolger van ‘JFK‘. LBJ is overigens later nog een keer democratisch herkozen. Daardoor heeft Gerald Ford de dubieuze eer de enige POTUS te zijn die nooit verkozen is door het volk.

Om dit stukje POTUS-trivia voor de betere kruiswoordpuzzel af te maken: zo’n letter om je middelste naam aan te duiden, was een tijdje hip onder Amerikaanse Presidenten. Zo was daar ook nog Harry S. Truman, hoewel de ‘S.’ in zijn geval, nergens voor stond. Tot zo ver de fun facts van de dag.

Saw the Devil, in a Chrysler LeBaron

De auto van LBJ was in basis een @lincoln Imperial LeBaron. Een open wagen. Maar, deze is aangepakt door niemand minder dan Ghia om tot limo omgetoverd te worden. Vandaar wellicht dat deze stretch een stuk mooier is dan de meeste langgerekte auto’s die door midden zijn gezaagd en waar vervolgens een stuk ingelast is. De auto is een landaulet en heeft in het interieur, premium stof.

De aandrijving wordt, hoe kan het ook anders, verzorgd door een Vee-Eight Motor. Iets anders zou immers gegolden hebben als landverraad. Het is in dit geval een behoorlijk forse 6.8 liter V8, die 340 pk levert. Een relaxt blokje dus. Kopen kan nu, of liever gezegd volgende maand. Dan wordt de auto namelijk geveild door Mecum Auctions. Dus dan weet je waar je moet zijn om je ouders passend vervoer te laten kopen voor je eindejaarsgala dit jaar. Waarvan akte.