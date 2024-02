Dit zijn alle F1-auto’s van 2024 (tot nu toe)

Dit is het actuele overzicht met alle F1-auto’s voor 2024 die tot nu toe onthuld zijn.

2 maart is het zover: dan zal de allereerste Grand Prix van het jaar verreden worden. Tot die tijd moeten alle F1-fans nog even op een houtje bijten, maar we worden wel alvast een beetje warm gemaakt met de onthullingen van alle auto’s. In dit actuele overzicht zetten we alle F1-auto’s die tot nu toe onthuld zijn op een rijtje. Mogen jullie bepalen welke livery het meest geslaagd is.

Alpine A524

Alpine onthulde vandaag hun nieuwe bolide. Ze gaan het dit jaar proberen met de A524. Waar diens voorganger nog blauw met roze was, zien we hier vooral veel naakt carbon. Dat is sowieso een terugkerend thema dit jaar. Om sponsor BWT nog een beetje tevreden te houden zal er gedurende acht races met een roze variant geracet worden.

Stake F1 C44

Stake F1 Team (a.k.a. Sauber) had de meest interessante onthulling tot nu toe, want zij kwamen met een compleet nieuwe livery op de proppen. Aan de ene kant jammer (de Alfa-livery was best fraai), aan de andere kant leuk wat verfrissends te zien. Met de gifgroene kleur valt de C44 in ieder geval goed op. Technisch zijn er ook flinke wat wijzigingen, met onder meer een compleet nieuwe pull rod-ophanging.

Williams FW46

De Williams voor dit jaar oogt al meteen vertrouwd. Het is weer blauw wat de klok slaat op de FW46. Met de Duracell-batterij heeft Williams nog steeds de leukste sponsor. Ook is er een nieuwe sponsor, die toevallig dezelfde naam heeft als de teambaas van Haas (nee, niet Günther Steiner).

Haas VF-24

Haas finisht als laatste, maar ze waren traditioneel wel weer de eerste met de onthulling. Qua livery zijn er geen schokkende wijzigingen. Er is meer naakt carbon te zien, meer sponsoren en een iets groter Haas-logo. Hopelijk heeft Haas op technisch gebied grotere stappen gezet met de VF-24.

Dit zijn alle F1-auto’s van 2024 die tot nu toe onthuld zijn. Dit artikel zal geüpdatet worden zodra er weer een nieuwe onthulling is!