Estrema Fulminea met 2.040 pk is helemaal officieel! - Autoblog.nl

Met de Estrema Fulminea kun je alle andere supercars pesten.

Een nieuwe dag, een nieuwe hypercar-fabrikant. Het is bijna routine. Het idee erachter is ook bijna altijd hetzelfde. Een kleurrijk persoon bedenkt op een zolderkamertje een idee voor een supercar. Uiteraard doen ze dat met minimaal budget en maximaal enthousiasme. Altijd schoppen ze het altijd tot een paar tekeningen en natuurlijk veelbelovende specificaties.

Maar ja, Christian von Koenigsegg en Horacio Pagani begonnen ooit ook heel klein. Die hebben het uiteindelijk gered. Waarom zou dat niet voor Automobili Estrema gelden? Mocht je die naam nog niet kennen: dat is niet verwonderlijk. Want op hun YouTube-kanaal hebben ze, eh, 18 volgers en nul videos. Een heel verse fabrikant dus.

Estrema Fulminea

Achter Automobili Estrema zit Gianfranco Pizzuto. Gianfranco was ooit betrokken bij Fisker als aandeelhouder en distributeur van het merk in Italië. Het eerste project is de Estrema Fulminea. Het is (uiteraard) een hypercar. In plaats van een spectaculaire V12, zitten er elektromotoren in. Gezamenlijk leveren deze 2.040 pk. Daarmee kan de 1.500 kg zware hypercar in minder 10 seconden naar de 320 km/u sprinten.

Solid State

Dat zijn indrukwekkende cijfers die de Estrema Fulminea etaleert. Maar in de wereld van theoretische ‘hypercars die er écht aan gaan komen’ is het bijna de standaard. Nee, het grote verschil is het accupakket. Zoals je kon lezen gaat het om een 1.500 kg zware hypercar. Dat gewicht valt redelijk mee voor zo’n sterke elektrische sportauto. Het is evenveel als een Honda e. Elektrische auto’s zijn nu (nog) erg zwaar.

Dat komt doordat het solid-state accu’s zijn. Volgens Estrema is de Fulminea de eerste productie-auto die hier gebruik van maakt. De solid state-accu’s hebben een hogere energiedichtheid, waardoor je minder grote accu’s hoeft mee te zeulen. Een lager gewicht zorgt voor betere rijeigenschappen.

Het accupakket heeft een capaciteit 100 kWh en weegt volgens zijn maker zo’n 300 kg. Dat is nog altijd (veel) meer dan een volle 100 liter benzinetank. Maar hey: je moet ergens beginnen. Volgens de WLTP kun je op een volle accu 520 km ver komen. Dat is niet verkeerd, toch? De eerste ‘live’-onthulling staat gepland op 13 mei. In de tweede helft van 2023 moeten de eerste exemplaren worden afgeleverd aan klanten.