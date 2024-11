EU-klimaatchef Hoekstra wil gewoon vasthouden aan 2035

Wopke Hoekstra, de kersverse klimaatcommissaris van de EU, wil geen water bij de wijn doen.

Het Europees Parlement heeft gisteren een nieuwe klimaatcommissaris gekozen en dat is niemand minder dan onze eigen Wopke Hoekstra. De bevlogen GroenLi… eh… CDA-politicus en voormalig Shell-medewerker is er nu in geslaagd om een topbaantje in de EU te bemachtigen.

Tijdens de hoorzitting in het Europese Parlement werden ook de standpunten van Hoekstra duidelijk. Met de aanzwellende kritiek op de ICE-ban in 2035 en de strenge CO2-eisen waren auto’s een heet hangijzer. Des te meer omdat de Europese auto-industrie in zwaar weer zit.

Nou, wat vindt Wopke Hoekstra…? Helaas voor Italië en Tsjechië heeft hij geen zin om de CO2-doelen te versoepelen. Volgens hem is de angst voor het niet halen van de doelen overtrokken omdat de boetes relatief laag zouden zijn. In dat geval kun je wel afvragen of ze effectief zijn, want het idee is juist dat ze afschrikken… Zo laag zijn de boetes trouwens niet: Suzuki moest in 2020 160 miljoen ophoesten.

En 2035, hoe kijkt hij daar tegenaan? Ook daar wil Wopke niet aan tornen, om voorspelbaarheid voor de Europese auto-industrie te garanderen. Wel heeft hij door dat het voor autofabrikanten allemaal niet makkelijk is, dus hij wil wel met ze in overleg.

Het moet volgens Hoekstra echt aankomen op elektrische auto’s want in biobrandstoffen gelooft hij niet. Volgens hem blijf je dan “CO2-problemen” houden. Kortom: als het aan Wopke Hoekstra ligt gaat de EU gewoon door op de huidige koers wat auto’s betreft.

Foto: Roel Wijnants