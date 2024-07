R.I.P. Suzuki Jimny: slachtoffer van de EU

Na dit weekeinde is de Suzuki Jimny niet meer te koop. En dat is de schuld van de EU.

Sympathie verkoopt geen auto’s, zo begon collega @720s zijn artikel vorige week over deze fijne Suzuki. Een compacte terreinauto voor de liefhebber, die Suzuki Jimny en voor zijn toekomst werd door Loek al gevreesd. Profetische woorden, de kogel is door de kerk: na dit weekeinde is de auto helemaal niet meer te koop in Europa. En dat is de schuld van de EU.

Dan geldt namelijk de nieuwe ‘Vehicle General Safety Regulation‘ voor alle auto’s die nieuw worden verkocht. Vanaf vorig jaar was die al van toepassing op alle nieuw geïntroduceerde auto’s en nu dus voor elke nieuw verkochte auto. Dus ook voor modellen die al voor 2022 op de markt waren.

Jimny slachtoffer EU

In deze dure tijden zijn er steeds meer regels zijn waar nieuwe auto’s aan moeten voldoen en veel fabrikanten zetten in op volledig elektrische auto’s. Dan is het voor die fabrikanten gewoon niet rendabel om lopende modellen nog eens met dure en ingewikkelde veiligheidssystemen te updaten.

Bij het Japanse merk gaven ze eerder al aan dat de Suzuki Ignis om die reden gaat verdwijnen en nu op de valreep dus ook die leuke, toffe en stoere Suzuki Jimny. Toch wel even slikken.

Voorraadmodellen

De huidige Jimny is al weer onder ons sinds 2018 en is een SUV met nog echte terreinkwaliteiten. De auto is bedoeld als budget terreinauto, maar in Nederland is dat met de BPM een beetje in de soep gelopen.

Toch zie je er nog aardig wat rondrijden in ons land. Dat is de kracht van het kekke terreinwagentje die zijn mannetje staat. Vanaf dit weekeinde is de Jimny dus slachtoffer van de EU en niet meer nieuw te bestellen. Wellicht is er nog een voorraadmodelletje en anders een leuke jonge occasion?