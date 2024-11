Volgende EU-land keert zich tegen CO2-boetes

Italië krijgt steun in de strijd tegen emissieboetes voor autoconcerns.

Als de plannen blijven zoals ze nu zijn, gaat het er nog slechter uit zien voor automerken in Europa. Vanaf volgend jaar mag de gemiddelde uitstoot van nieuwe auto’s niet meer zijn dan 94 gram CO2 per kilometer. Nu is dat 116 gram CO2 per kilometer. Ieder gram CO2 die je per kilometer meer uitstoot, kost de fabrikant 95 euro. Om je daarbij een beeld te geven: volgens Renault-baas Luca de Meo staat de Europese auto-industrie voor een keuze: 15 miljard euro aan boetes betalen of de productie terug schalen met meer dan 2,5 miljoen auto’s.

Beide scenario’s zouden een flinke knauw zijn voor de Europese autofabrikanten. Dat zien verschillende regeringen ook, waardoor er actie wordt ondernomen. Als eerste meldde Italië zich om zich uit te spreken tegen de CO2-boetes van de EU. De Italianen riepen andere lidstaten op om ook van zich te laten horen. Dat doet Tsjechië nu bij monde van de minister van Transport, Martin Kupka.

Waarom autofabrikanten niet onder het nieuwe limiet gaan komen

Op Tsjechische televisie doet Kupka zijn verhaal. Hij legt uit waarom de nieuwe limiet onrealistisch is: ‘In de hele Europese Unie is de belangstelling voor elektrische auto’s aanzienlijk gedaald. Bij het opstellen van de limieten werd berekend dat er dit jaar een stijging van 20 procent zou kunnen zijn, maar in plaats daarvan was er sprake van een daling 8 procent’, zegt Kupka bij een uitzending van CNN Prima News.

Volgens Kupka werken de geplande CO2-boetes van de EU averechts. Door de fabrikanten boetes op te leggen, hebben ze minder geld om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe EV’s. Daarnaast voel je hem al aankomen: Kupka doet ook nog even zijn zegje over het verbod van verbrandingsmotoren. Hij vindt dat de EU volgend jaar nog eens moet kijken of die plannen wel realistisch zijn.

Nog meer medestanders

Volgende week komen de afgevaardigden van alle EU-lidstaten bijeen tijdens een conferentie in Hongarije. Daar zullen de Tsjechen en Italianen hun plannen delen en proberen om nog meer landen aan hun zijde te krijgen. Volgens de Tsjechische minister zou ook de Duitse minister van Economie, Robert Habeck, voor het afschaffen van de sancties zijn. Dat is bijzonder, want de beste man wordt juist gezien als een groot EV-voorstander.

