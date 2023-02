Zo lang moet je nog wachten op de compacte EV van Nissan

Nissan komt met een compacte EV, maar ze maken er geen haast mee.

Veel Japanse merken zijn rijkelijk laat met EV’s, maar dat kan niet gezegd worden van Nissan. Zij waren juist een pionier met de Leaf. Toch maken ze geen haast met nieuwe EV’s. Het duurde lang voordat er een tweede model kwam naast de Leaf. En de volgende EV van Nissan laat ook weer lang op zich wachten.

We weten al wel wat voor auto dit gaat worden: een compacte hatchback á la Nissan Micra. Dat is op zich goed nieuws, want betaalbare EV’s zijn altijd welkom. Afgaande op de teasers belooft het ook een geinige auto te worden qua design.

Het kan zijn dat het zijaanzicht je bekend voorkomt. Dat lijkt namelijk sprekend op dat van de Renault 5 Concept. Dat is geen toeval, want dit worden zustermodellen. De Nissan komt op hetzelfde CMF-BEV-platform te staan en zal ook in Frankrijk van de band rollen.

Nissan had wel wat meer moeite kunnen doen om een eigen design te tekenen. Het lijkt nu gewoon een R5 met ronde koplampen en dito achterlichten te worden. Ergens klopt het niet helemaal, aangezien de nieuwe R5 juist heel hoekig is, naar het voorbeeld van de oude R5.

We schreven begin vorig jaar al over de compacte EV van Nissan maar toen hadden we nog geen idee van de planning. Vandaag weten we iets meer, aangezien Renault-Nissan vandaag hun toekomstplannen uit de doeken doet.

Wat blijkt? De productie van de ‘Nissan 5’ begint pas in 2026. Dat duurt dus nog minstens 3 jaar. Om het even in perspectief te zetten: de B-segment EV van Nissan komt daarmee pas 16 jaar nadat de eerste Leaf in productie ging.

Nissan is trouwens ook samen met Renault aan het kijken naar een nieuwe generatie C-segment EV’s. Die zullen “potentieel” 800V-technologie krijgen. Dit klinkt allemaal nog heel vaag, dus deze auto’s hoeven we zeker niet binnen een paar jaar te verwachten.