Ferrari 296-concurrent van Aston Martin gaat er eindelijk komen

Het was een tijdje stil rondom de nieuwe Aston Martin supercar met middenmotor. Er valt eindelijk nieuws te melden.

In Geneve trok Aston Martin in 2019 een blik supercars open op de stand van het merk. Er stonden concepts van meerdere supercars met middenmotor. Nogal ambitieus, vonden we allemaal. Het bleek ook te ambitieus, want niet al die auto’s bleken levensvatbaar. Kort daarna volgde een reorganisatie bij Aston Martin en kwam Lawrence Stroll aan het hoofd te staan van het Britse merk. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden.

Eén van die concepts in 2019 was de nieuwe Aston Martin Vanquish. Deze Aston Martin supercar met middenmotor gaat er eindelijk komen, bericht Autocar. Vermoedelijk blijft de naam Vanquish in de kast en kiest het merk voor een andere, mogelijk nieuwe naam. Deze auto moet het gaan opnemen tegen de 296 GTB van Ferrari. Een V8 is de basis van deze nieuwe supersportwagen.

Net als in het geval van de Vantage, komt de V8 uit de rekken van Mercedes-AMG. Het is de bekende 4.0-liter V8 met twee turbo’s in een Hot V-layout. Echter in tegenstelling tot de Vantage ligt de motor niet voor, maar achterin. Dat maakt de nieuwe Aston Martin een supercar met middenmotor.

Het is de derde auto met middenmotor van Aston Martin. Stapje voor stapje wil het merk die ambitieuze plannen toch gaan waarmaken. Al duurt het toch langer dan verwacht. Dit jaar verscheen de Valkyrie. In 2014 moet de Valhalla aan klanten geleverd worden.

Om je geheugen even op te frissen. De Valkyrie heeft een Cosworth V12, de Valhalla is een V8 plug-in hybride auto. De derde telg is dus de Vanquish. Zoals we het model tot nu toe kennen. Dit gaat de instapper van het trio worden. De onthulling volgt in de tweede helft van 2023. Net als de Valhalla, zal dit nieuwe model een PHEV aandrijflijn krijgen.

Waar de Valhalla de AMG GT Black Series de flat plane V8 krijgt, zal deze derde middenmotor auto van Aston Martin het met de ‘gewone’ V8 van AMG moeten doen. En waar de Valhalla ruim meer dan een half miljoen euro kost, ligt het prijskaartje voor de nieuwe 296 GTB-concurrent naar verwachting rond de drie ton.