EU vindt dat je te weinig verkeersboetes uit het buitenland betaalt

Er komen maatregelen aan. Ook voor de kleinste vergrijpen.

Een tijd lang moest de Nederlandse politie een achtervolging staken zodra de verdachte over de grens ging. Inmiddels mogen Nederlandse agenten ”grensoverschrijdend optreden” en gewoon doorjagen. Binnenkort hoopt de Europese Unie om de agenten van de verschillende lidstaten nog beter te laten samenwerken. Het hoofddoel: meer buitenlandse verkeersboetes daadwerkelijk innen.

In Nederland werden vorig jaar 8.463.917 boetes uitgeschreven. Iets meer dan 10 procent daarvan (872.368 boetes om precies te zijn) was voor auto’s met een buitenlands kenteken. Hoeveel boetes daarvan aan het CJIB zijn betaald, is niet bekend. De EU heeft wel onderzoek gedaan naar hoeveel buitenlandse verkeersboetes er in het hele continent niet betaald worden.

Zoveel buitenlandse boetes worden niet betaald

Uit de analyse blijkt dat er gemiddeld 40 procent van de buitenlandse boetes genegeerd worden. Reken je dit percentage door naar de Nederlandse cijfers, dan zou dat betekenen dat 350.000 boetes onbestraft blijven. Dat zijn er nogal wat, en volgens de Europese Unie is actie hard nodig.

De nieuwe regels moeten de EU-landen dichterbij elkaar brengen op politieniveau. Zo moeten de persoonsgegevens van wegmisbruikers makkelijker gedeeld worden. Daarnaast moet er een website komen waar iedereen informatie kan vinden. Denk hierbij aan de boetebedragen per land en welke regels er gelden, maar ook welke boetes jij nog open hebt staan in welke landen.

Alle boetes worden gecontroleerd

Het gaat hierbij niet alleen om veelvoorkomende vergrijpen, zoals te hard rijden of beschonken achter het stuur kruipen. Ook boetes voor bumperkleven, gevaarlijk inhalen of parkeren, een doorgetrokken streep overschrijden, of over een spoorwegovergang rijden terwijl de lampen branden, moeten gecontroleerd worden op betaling.

De EU-lidstaten hebben hierna 2,5 jaar de tijd om de regels op te nemen in de nationale wetgeving. We zouden je nooit aanzetten tot het ontduiken van buitenlandse verkeersboetes, maar de komende tijd ga je dus nog niet veel merken van de EU-aanpak. Of krijg je straks ook een dreigbrief als je de buitenlande boete per ongeluk vergeet?