Carlos Sainz onthult nieuwe Ferrari na afscheid

Sainz werkt niet meer voor Ferrari, maar blijft wel in het klantenregister.

Zouden Ferrari F1-coureurs wat personeelskorting krijgen bij de aankoop van een nieuwe straatauto? Of krijgen ze de auto’s gratis als marketingmiddel? Hoe het ook zit, Carlos Sainz neemt net na zijn afscheid bij de rode brigade nog een nieuwe Ferrari mee.

Wie door alle F1-transfers niet meer precies weet waar Sainz naartoe gaat: de Spaanse coureur moet noodgedwongen verkassen naar Williams. Sainz moet namelijk plaats maken voor Lewis Hamilton. Als laatste daad mocht Sainz junior voor de laatste keer testen op Fiorano. Om de gelegenheid extra speciaal te maken, kreeg ook papa-Sainz een F1-auto onder zijn kont en gingen de twee samen op pad. Leuk gedaan, Ferrari.

De nieuwe Ferrari van Carlos Sainz

Het is overigens niet de eerste Ferrari die Sainz in ontvangst neemt. Een tijdje terug verving de Spaanse coureur zijn Golf 6 GTI voor een gepersonaliseerde Ferrari 812 Competizione. Prima upgrade. Nu wordt de collectie uitgebreid met een nieuw speeltje uit Maranello. In ongeveer dezelfde kleurstelling heeft Sainz nu een Ferrari Daytona SP3. Inderdaad, net als inmiddels ex-collega Charles Leclerc.

Wederom ligt er een V12 in de straat-Ferrari van Sainz. Deze keer pompt de atmosferische 6,5 liter twaalfcilinder er 840 pk en 697 Nm koppel uit. Van 0 naar 100 km/u gaat in 2,85 seconden. Door naar 200 km/u duurt 7,4 seconden en de top ligt op 340 km/u. Nu is de vraag, welke is mooier: die van Sainz of de Nederlandse SP3 van Bernard Ten Brinke?

Fotocredit: LIKE A G