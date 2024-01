Uit Europa is UIT EUROPA! Boetes uit Londen gewoon niet betalen zeggen wij!

Die Britten wilden niet de lasten, dan ook niet de lusten! Brexit is Brexit! Nu het Verenigd-Koninkrijk afscheid heeft genomen van de Europese Unie, mogen Europese bedrijven en overheden ook geen persoonlijke gegevens meer delen met organisaties in Groot-Brittannië.

Toch is het een Brits incassobureau gelukt om via tussenpersonen in Europa de gegevens van honderdduizenden Europeanen te achterhalen. Die hebben vervolgens een boete ontvangen omdat ze in Londen de “Ultra Low Emission Zone” zijn ingereden met hun vervuilende auto, zonder eerst de verschuldigde milieubelasting te betalen.

Hoge boetes

Dat zijn dus illegaal verkregen persoonsgegevens. Derhalve een enorm datalek, aldus de Britse krant The Guardian. Het incassobureau had die gegevens nooit mogen krijgen en dus zeggen wij; krijg je een boete uit Londen opgestuurd, gewoon NIET betalen. Opbokken!

Die boetes zijn trouwens de moeite. Wil je de milieuzone inrijden moet je dus milieubelasting betalen. Dat moet via de website van Transport for London (TfL) en graag twee weken van te voren. Gaat dat mis dan ben je aan de beurt. Of tenminste tot voor de Brexit.

Er hangen overal camera’s en heb je niet betaald dan registreren die camera’s het kenteken en krijg je een boete die tot 2.000 pond (Engels geld) kan oplopen voor personenauto’s en tot wel 25.000 pond voor vrachtauto’s. Dat zijn veel centjes.

Illegaal verkregen persoonsgegevens

Het Britse incassobureau Euro Parking Collection gebruikte tussenpersonen in Nederland, België, Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje om deze lucratieve bedragen te innen. Die tussenpersonen bevinden zich in de Europese Unie en hebben wel toegang tot de kentekenregisters. Het doorspelen naar de andere kant van het Kanaal is echter illegaal.

Nu die gegevens dus niet op correcte wijze bij het incassobureau belandt zijn zal Londen hoogstwaarschijnlijk kunnen fluiten naar het boetegeld. Beroepschauffeurs uit Nederland en Frankrijk zijn al naar de rechter gestapt om de boetes van tafel te krijgen.

Boetes uit Londen NIET betalen!

Het geheel kan ook nog staartje krijgen voor de tussenpersonen in de EU die de gegevens naar Londen hebben gestuurd. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit is een onderzoek gestart naar hoe de gegevens van Belgen bij het incassobureau zijn gekomen. Een Belgische gerechtsdeurwaarder is inmiddels al geschorst.

Een overtreding in een milieuzone valst onder het civiele recht. Bij overtredingen die vallen onder het strafrecht mogen wel persoonsgegevens met Groot-Brittannië gedeeld worden.

Wij zouden gewoon de boetes uit Londen niet betalen, maar dat zeggen wij hè?

Via: Nu.nl